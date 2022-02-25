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В «Яндекс.Такси» сообщили об ограничении оплаты через Apple Pay и Google Pay

Ведомости

Держатели карт ряда банков не смогут использовать Apple Pay и Google Pay для оплаты сервисов «Яндекс.Такси» и Uber, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

«Держатели карт некоторых банков не смогут воспользоваться оплатой Apple Pay и Google Pay. Рекомендуем использовать карту или наличные — для этого измените способ оплаты в приложении», — сообщили в «Яндекс.Такси».

В компании не уточнили, касаются ли ограничения держателей карт банков, попавших под санкции.

Вечером 24 февраля после начала российской военной операции в Донбассе США, Канада и Великобритания анонсировали жесткие санкции против России. Они коснулись в том числе ряда крупных российских банков.

Банк России 25 февраля сообщил, что сервисы Apple Pay и Google Pay будут недоступны для клиентов пяти попавших под санкции российских банков. Тем не менее, все карты российских банков будут продолжать работать внутри страны: их можно использовать для оплаты товаров и услуг, осуществлять переводы и другие операции, разъяснил ЦБ. Средства на счетах клиентов сохранятся и останутся доступны в любое время.

Ранее по теме: Минфин и ЦБ оценили влияние санкций на банки и вклады

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных