В «Яндекс.Такси» сообщили об ограничении оплаты через Apple Pay и Google Pay

Банк России 25 февраля сообщил, что сервисы Apple Pay и Google Pay будут недоступны для клиентов пяти попавших под санкции российских банков. Тем не менее, все карты российских банков будут продолжать работать внутри страны: их можно использовать для оплаты товаров и услуг, осуществлять переводы и другие операции, разъяснил ЦБ. Средства на счетах клиентов сохранятся и останутся доступны в любое время.