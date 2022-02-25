В «Яндекс.Такси» сообщили об ограничении оплаты через Apple Pay и Google Pay
Держатели карт ряда банков не смогут использовать Apple Pay и Google Pay для оплаты сервисов «Яндекс.Такси» и Uber, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
«Держатели карт некоторых банков не смогут воспользоваться оплатой Apple Pay и Google Pay. Рекомендуем использовать карту или наличные — для этого измените способ оплаты в приложении», — сообщили в «Яндекс.Такси».
В компании не уточнили, касаются ли ограничения держателей карт банков, попавших под санкции.
Вечером 24 февраля после начала российской военной операции в Донбассе США, Канада и Великобритания анонсировали жесткие санкции против России. Они коснулись в том числе ряда крупных российских банков.
Банк России 25 февраля сообщил, что сервисы Apple Pay и Google Pay будут недоступны для клиентов пяти попавших под санкции российских банков. Тем не менее, все карты российских банков будут продолжать работать внутри страны: их можно использовать для оплаты товаров и услуг, осуществлять переводы и другие операции, разъяснил ЦБ. Средства на счетах клиентов сохранятся и останутся доступны в любое время.