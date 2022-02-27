Google запретил ряду российских СМИ получать доходы от рекламы
В подразделении Google YouTube сообщили о приостановке монетизации ряда попавших под санкции Евросоюза каналов. Ограничения коснутся RT, о каких еще СМИ идет речь, в статье не уточняется.
«Google добавил, что он также запрещает российским государственным СМИ использовать свои рекламные технологии для получения дохода на своих собственных веб-сайтах и в приложениях», — рассказали в агентстве.
24 февраля Европейский союз назвал главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян «центральной фигурой российской пропаганды», отмечается в статье. Кроме того, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что попросил YouTube о блокировке «России 24», ТАСС и «РИА Новости».
Как заявил представитель видеохостинга Фаршад Шадлу, видео от попавших под ограничения СМИ будут реже появляться в рекомендациях на YouTube. По данным Reuters, Россия получила от $7 млн до $32 млн за два года от рекламы на 26 каналах YouTube.
Ранее Facebook запретил российским государственным СМИ показывать рекламу и монетизировать ее на своей платформе. Это произошло после решения Роскомнадзора о частичной блокировке Facebook в ответ на меры против аккаунтов телеканала «Звезда», агентства «РИА Новости», «Ленты.ру» и «Газеты.ру», чьи посты пометили как недостоверные.
Случаи «подобной цензуры в отношении российских СМИ и интернет–ресурсов со стороны Facebook», как отмечал Роскомнадзор, происходят не впервые.