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Бизнес

Google запретил ряду российских СМИ получать доходы от рекламы

Ведомости

Ряд российских государственных СМИ не сможет зарабатывать на рекламе на своих сайтах, в приложениях и на YouTube, соответствующий запрет вслед за аналогичным шагом Facebook инициировал Google, передает Reuters со ссылкой на заявление компании.

В подразделении Google YouTube сообщили о приостановке монетизации ряда попавших под санкции Евросоюза каналов. Ограничения коснутся RT, о каких еще СМИ идет речь, в статье не уточняется.

«Google добавил, что он также запрещает российским государственным СМИ использовать свои рекламные технологии для получения дохода на своих собственных веб-сайтах и ​​в приложениях», — рассказали в агентстве. 

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24 февраля Европейский союз назвал главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян «центральной фигурой российской пропаганды», отмечается в статье. Кроме того, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что попросил YouTube о блокировке «России 24», ТАСС и «РИА Новости».

Как заявил представитель видеохостинга Фаршад Шадлу, видео от попавших под ограничения СМИ будут реже появляться в рекомендациях на YouTube. По данным Reuters, Россия получила от $7 млн до $32 млн за два года от рекламы на 26 каналах YouTube.

Ранее Facebook запретил российским государственным СМИ показывать рекламу и монетизировать ее на своей платформе. Это произошло после решения Роскомнадзора о частичной блокировке Facebook в ответ на меры против аккаунтов телеканала «Звезда», агентства «РИА Новости», «Ленты.ру» и «Газеты.ру», чьи посты пометили как недостоверные.

Случаи «подобной цензуры в отношении российских СМИ и интернет–ресурсов со стороны Facebook», как отмечал Роскомнадзор, происходят не впервые.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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