Роскомназдор может замедлить работу Facebook в России

Роскомназдор может замедлить работу Facebook в РоссииВоздействие на CDN–ресурсы Meta коснется также Instagram и WhatsApp, говорят эксперты
Работа Facebook (принадлежит компании Meta) в России в ближайшее время может быть замедлена, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. О мерах частичного ограничения доступа к соцсети сообщил 25 февраля Роскомнадзор в связи с тем, что соцсеть была признана Генпрокуратурой по согласованию с МИД причастной «к нарушению основополагающих прав и граждан России».
Позже Роскомнадзор подтвердил, что речь идет о замедлении ресурсов.
Соцсеть Facebook 24 февраля ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ. В их числе – телеканал «Звезда», информационное агентство «РИА Новости», интернет–СМИ «Лента.ру» и «Газета.ру». В тот же день Роскомнадзор потребовал от администрации Meta снять ограничения и объяснить причину их введения, но требования «владельцы социальной сети проигнорировали», – указано в сообщении службы. Случаи «подобной цензуры в отношении российских СМИ и интернет–ресурсов со стороны Facebook», как отмечается в заявлении Роскомнадзора, происходят не впервые. Начиная с октября 2020 г. в общей сложности было зафиксировано 23 подобных случая.
«Подобные действия в отношении российских интернет–ресурсов и СМИ запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», – отмечается в сообщении Роскомнадзора.
Российские власти вчера потребовали прекратить независимую проверку фактов и маркировку контента, размещенного в Facebook четырьмя российскими государственными СМИ, говорится в заявлении вице–президент Meta Ника Клегга, поступившее в «Ведомости»: «Мы отказались. В результате они объявили, что будут ограничивать использование наших услуг».
Это далеко не первый случай, когда российские власти пытаются ограничить доступ к популярным интернет–ресурсам. 10 марте 2021 г. Роскомнадзор начал централизованное замедление Twitter на всех российских мобильных устройствах и на половине стационарных компьютеров. Тогда такое решение в службе объясняли тем, что сервис микроблогов игнорировал требование об удалении противоправных ссылок и публикаций, в том числе с призывами детей к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков. Два месяца спустя Роскомнадзор после проведенной проверки снял ограничения на доступ к Twitter, но оставил замедление доступа к сервису через мобильные устройства.
В 2018 г. Роскомнадзор по решению Таганского суда Москвы попытался заблокировать работу в России мессенджера Telegram. Но тогда такая мера борьбы с мессенджером оказалась неэффективной – пользователи Telegram продолжили получать доступ к нему через VPN и proxy–серверы. В середине 2020 г. мессенджер был легализован в России.
Учитывая практику с замедлением Twitter, Роскомнадзор в данном случае может пойти на аналогичные меры, предполагает директор Института исследований интернета Карен Казарян. При этом, он отметил, что с технологической точки зрения компании сильно различаются. «Замедлить Facebook будет сложнее. Скорее всего, действия технических средств противодействия угрозам (ТСПУ, управляются Роскомнадзором. – "Ведомости") будут направлены на CDN–ресурсы Meta, что де–факто приведет к замедлению загрузки сайтов компании – соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp», – заключил эксперт.
Речь действительно может идти о замедлении работы Facebook, соглашается с Казаряном гендиректор Aссоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. «Но также частичная блокировка может подразумевать и ограничение работы какого–то одного сервиса соцсети – например, загрузку фотографий», – предположил эксперт.
Роскомнадзор в своем решении ссылается на закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России», который в конце 2012 г. принимали в качестве ответа американскому «Акту Магнитского». В частности, статья 3.3 этого закона позволяет признать «причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека», владельцев любых интернет–ресурсов, если они ограничивают распространение «общественно значимой информации на территории России по признакам национальности, языка, происхождения и т.д.». Но какое именно основание из закона применяется для частичной блокировки Facebook в сообщении Роскомнадзора не указывается.
Руководитель Центра практической юриспруденции и цифровых компетенций Николай Андреев предполагает, что в данном случае применили принцип взаимности, предусмотренный в международном праве. «Российские госорганы принимают меры по частичной блокировке Facebook «взаимно», в ответ на блокировку материалов ряда каналов на страницах данной социальной сети», – резюмировал эксперт.