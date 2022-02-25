Роскомназдор может замедлить работу Facebook в России

Это далеко не первый случай, когда российские власти пытаются ограничить доступ к популярным интернет–ресурсам. 10 марте 2021 г. Роскомнадзор начал централизованное замедление Twitter на всех российских мобильных устройствах и на половине стационарных компьютеров. Тогда такое решение в службе объясняли тем, что сервис микроблогов игнорировал требование об удалении противоправных ссылок и публикаций, в том числе с призывами детей к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков. Два месяца спустя Роскомнадзор после проведенной проверки снял ограничения на доступ к Twitter, но оставил замедление доступа к сервису через мобильные устройства.