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Роскомнадзор заявил о частичном ограничении доступа к Facebook

Оно может принять форму замедления работы соцсети в России, ожидают эксперты
Татьяна Морозова Марина Тюняева (Бочкарёва)
М.Стулов и Е.Разумный / Ведомости

Генпрокуратура по согласованию с МИД России признала соцсеть Facebook причастной к нарушению прав граждан России. В связи с этим Роскомнадзор решил частично ограничить доступ к социальной сети на территории страны, сообщила пресс-служба регулятора.

«25 февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России. В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 г., Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа», — отмечается в заявлении.

Причиной такого решения стало ограничение со стороны Facebook аккаунтов российских СМИ, в том числе телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».

В заявлении Роскомнадзора утверждается, что ведомство 24 февраля направило требования администрации Meta Platforms (Владелец Facebook) снять введенные социальной сетью ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения. «Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали», — подчеркнули в ведомстве.

Что именно предполагается под мерами по частичному ограничению доступа к сети, в Роскомнадзоре не уточнили. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу регулятора.

По словам главного аналитика РАЭК Карена Казаряна, скорее всего, речь может идти о замедлении работы соцсети в России, по аналогии с тем, как это осуществлялось в отношении Twitter весной 2021 г. Ограничивать именно мобильную версию российским властям было бы сложнее, считает эксперт — поскольку сервис регулярно и довольно быстро обновляет приложение соцсети. Но в любом случае, «замедлить» работу Facebook будет гораздо сложнее, чем Twitter, считает Казарян. Это связано с технологическими особенностями работы соцсети, считает он. «Вполне возможно, действия Роскомнадзора приведут именно к замедлению загрузки сайтов компании, но, возможно, не приложения», — заключает эксперт.

Речь может идти о замедлении работы Facebook, соглашается с Казаняном гендиректор Aссоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. «Но также частичная блокировка может подразумевать и ограничение работы какого-то одного сервиса соцсети — например, загрузку фотографий», — предположил эксперт.

Так или иначе, какие-либо ограничения работы в отношении Facebook могут привести к перетоку пользователей в другие сервисы, добавил он. «В основном, во "Вконтакте" и Telegram. Но в любом случае, нельзя забывать о том, что часть сайтов используют в качестве авторизации на своих ресурсах систему авторизации Facebook, а это значит, что у пользователей будут проблемы с заходом в свои аккаунты на эти сайты», — резюмировал Зыков.

Представитель «Вконтакте» отказался от комментариев. В офисе Telegram не ответили на запрос.

В марте прошлого года Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России за невыполнение требования об удалении материалов с запрещенной российском законодательством информацией. Позже администрация Twitter в ходе встречи с руководством Роскомнадзора выразила готовность в приоритетном порядке удалить противоправную информацию. В мае ведомство по итогам проверки приняло решение не блокировать Twitter и снять ограничения доступа в фиксированных сетях, при этом сохранив замедление трафика сервиса на мобильных устройствах. Тогда же регулятор сообщил, что соцсеть удалила большинство постов, которые были признаны нарушающими российское законодательство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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