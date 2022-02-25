Роскомнадзор заявил о частичном ограничении доступа к Facebook

Так или иначе, какие-либо ограничения работы в отношении Facebook могут привести к перетоку пользователей в другие сервисы, добавил он. «В основном, во "Вконтакте" и Telegram. Но в любом случае, нельзя забывать о том, что часть сайтов используют в качестве авторизации на своих ресурсах систему авторизации Facebook, а это значит, что у пользователей будут проблемы с заходом в свои аккаунты на эти сайты», — резюмировал Зыков.