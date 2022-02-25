ЦБ рекомендовал банкам отложить выплату дивидендов

Кроме того, эскалация на Украине привела к падению рубля. Вчера, после объявления о начале военной операции, курс доллара обновил исторический максимум, достигнув 89,6 руб. Евро рос до рекордных с декабря 2014 г. 99,99 руб. Сегодня к 17:00 мск показатели снизились до 82,21 руб. и 92,18 руб. соответственно. На закрытии торгов 18 февраля, до признания ДНР и ЛНР, доллар стоил 77,3 руб., евро — 87,55 руб.