ЦБ рекомендовал банкам отложить выплату дивидендов
Банк России на фоне ситуации на финансовом рынке рекомендовал кредитным организациям перенести сроки выплаты дивидендов и бонусов менеджменту. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте регулятора.
«В текущей ситуации повышенной волатильности и реализации мер по сохранению финансовой устойчивости кредитным организациям целесообразно рассмотреть вопрос о переносе выплаты дивидендов и бонусов менеджменту. Это является обязательным в случае, если банк планирует использовать надбавки к нормативам достаточности капитала (надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость)», — говорится в тексте.
Меры реализованы на фоне санкций, которые против российских банков ввели западные страны за признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и военную операцию в Донбассе. В частности, США ввели блокирующие санкции в отношении ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, «ФК Открытие» и Промсвязьбанка. Санкции наложили и на корреспондентские счета Сбербанка.
Ограничительные меры на ВТБ распространила Великобритания. В черный список Лондона ранее были внесены банк «Россия», «Черноморский банк развития и реконструкции», Генбанк и «Индустриальный сберегательный банк». Канада ввела санкции против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, Росэксимбанка, ФК «Открытие» и ряда других кредитных организаций.
Сегодня член правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил журналистам, что банк отложил до апреля вопрос по выплате дивидендов за 2021 г. Тем не менее вероятность их выплаты сохраняется, отметил он.
Кроме того, эскалация на Украине привела к падению рубля. Вчера, после объявления о начале военной операции, курс доллара обновил исторический максимум, достигнув 89,6 руб. Евро рос до рекордных с декабря 2014 г. 99,99 руб. Сегодня к 17:00 мск показатели снизились до 82,21 руб. и 92,18 руб. соответственно. На закрытии торгов 18 февраля, до признания ДНР и ЛНР, доллар стоил 77,3 руб., евро — 87,55 руб.