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«Коммерсантъ» узнал о подорожании упаковки для производителей продуктов

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Часть поставщиков начала отказывать производителям продуктов в поставках бумажной и пластиковой упаковки из-за серьезной волатильности курса рубля, крупные поставщики поднимают цены на упаковку на 30% и предлагают работать по предоплате, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Информацию подтвердили два собеседника издания на рынке производства овощей и упаковки. 

Один из них рассказал, что в контрактах с крупными поставщиками упаковки ее стоимость указана в виде формулы, которая учитывает колебание валют и цен на сырье. Мелкие поставщики приостанавливают отгрузки упаковки, потому что невозможно «просчитать экономику». 

В «Руспродсоюзе» подтвердили, что упаковка подорожала, а в «Союзмолоке» рассказали, что контракты на упаковку почти всегда номинируются в валюте, поставки идут в том числе из ЕС и Китая. В «Союзнапитках» отметили, что ведущие производители напитков заключают долгосрочные контракты с поставщиками упаковки. Сейчас ситуация не должна повлиять на цены товаров, но дальше все будет зависеть от развития событий. 

В Минсельхозе сообщили изданию, что постоянно следят за ситуацией с поставками упаковки производителям продуктов. Источник издания в одной из лесопромышленных компаний отметил, что многие производители гофрокартонной упаковки не поднимали цены с марта прошлого года. У некоторых производителей упаковка могла подорожать на 3-4%, добавил он. Производители гофрокартона мало зависят от колебаний валюты, но реагируют на стоимость сырья (картона). 

Собеседник издания в крупном производителе продуктов питания рассказал, что подорожание упаковки было запланировано, оно связано с ростом цен на основные материалы упаковки. Форс-мажор, который уже возник в результате военной операции России в Донбассе, «в текущих ценах еще даже не заложен», подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных