«Коммерсантъ» узнал о подорожании упаковки для производителей продуктов
Часть поставщиков начала отказывать производителям продуктов в поставках бумажной и пластиковой упаковки из-за серьезной волатильности курса рубля, крупные поставщики поднимают цены на упаковку на 30% и предлагают работать по предоплате, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Информацию подтвердили два собеседника издания на рынке производства овощей и упаковки.
Один из них рассказал, что в контрактах с крупными поставщиками упаковки ее стоимость указана в виде формулы, которая учитывает колебание валют и цен на сырье. Мелкие поставщики приостанавливают отгрузки упаковки, потому что невозможно «просчитать экономику».
В «Руспродсоюзе» подтвердили, что упаковка подорожала, а в «Союзмолоке» рассказали, что контракты на упаковку почти всегда номинируются в валюте, поставки идут в том числе из ЕС и Китая. В «Союзнапитках» отметили, что ведущие производители напитков заключают долгосрочные контракты с поставщиками упаковки. Сейчас ситуация не должна повлиять на цены товаров, но дальше все будет зависеть от развития событий.
В Минсельхозе сообщили изданию, что постоянно следят за ситуацией с поставками упаковки производителям продуктов. Источник издания в одной из лесопромышленных компаний отметил, что многие производители гофрокартонной упаковки не поднимали цены с марта прошлого года. У некоторых производителей упаковка могла подорожать на 3-4%, добавил он. Производители гофрокартона мало зависят от колебаний валюты, но реагируют на стоимость сырья (картона).
Собеседник издания в крупном производителе продуктов питания рассказал, что подорожание упаковки было запланировано, оно связано с ростом цен на основные материалы упаковки. Форс-мажор, который уже возник в результате военной операции России в Донбассе, «в текущих ценах еще даже не заложен», подчеркнул он.