«Коммерсантъ» узнал о подорожании упаковки для производителей продуктов

В «Руспродсоюзе» подтвердили, что упаковка подорожала, а в «Союзмолоке» рассказали, что контракты на упаковку почти всегда номинируются в валюте, поставки идут в том числе из ЕС и Китая. В «Союзнапитках» отметили, что ведущие производители напитков заключают долгосрочные контракты с поставщиками упаковки. Сейчас ситуация не должна повлиять на цены товаров, но дальше все будет зависеть от развития событий.