Airbus вслед за Boeing приостановил поддержку российских авиакомпаний
Европейский авиапроизводитель Airbus приостановил предоставление услуг по поддержке российских авиакомпаний и прекратил поставлять запчасти в Россию из-за западных санкций, передает Reuters.
Отмечается, что компания также приостановила деятельность своей инженерной площадки в стране. Reuters не указывает название площадки. В России у Airbus есть совместное предприятие с российскими партнерами — инженерный центр «ИКАР». Европейскому концерну принадлежит 51% в СП, еще 45% — у АО «Система-инвест» (входит в АФК «Система), 4% — у ГК «Каскол».
Ранее американский авиаконцерн Boeing на время приостановил техобслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей. Также остановлена работа подразделений Boeing в Москве и авиационного учебного центра в Сколково.
На прошлой неделе США объявили о новых ограничениях по экспорту высокотехнологичной продукции в Россию в ответ на военную операцию на Украине. Американские поставщики при контактах с Россией должны получать у Бюро промышленности и безопасности лицензии на все подконтрольные регулятору продукты, включая авионику и компоненты для аэрокосмической отрасли. Речь идет как об американском, так и об иностранном производстве с применением американских технологий.
Евросоюз ввел запрет на продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Им также нельзя оказывать услуги по страхованию и техобслуживанию гражданских воздушных судов, а европейские лизинговые компании должны в течение месяца вернуть из России все сданные в аренду самолеты. Кроме того, США, ЕС, Великобритания и Канада закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.
По словам источников РБК, на фоне санкций ведущие мировые производители моторов и запчастей для самолетов прекратили сотрудничество с авиакомпаниями из России. К ним относятся производители авиадвигателей CFM International, Pratt & Whitney и Rolls-Royce, производитель авионики Collins, поставщик авиационного оборудования и интерьеров Safran, а также провайдер услуг техобслуживания StandartAero.
По данным консалтингового агентства IBA, на Россию в 2021 г. приходилось около 6% мирового рынка авиаперевозок. Порядка 515 российских самолетов с рыночной стоимостью $10 млн арендуются у зарубежных компаний, подсчитали аналитики фирмы Cirium.