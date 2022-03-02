Газета
Бизнес

Airbus вслед за Boeing приостановил поддержку российских авиакомпаний

Ведомости

Европейский авиапроизводитель Airbus приостановил предоставление услуг по поддержке российских авиакомпаний и прекратил поставлять запчасти в Россию из-за западных санкций, передает Reuters.

Отмечается, что компания также приостановила деятельность своей инженерной площадки в стране. Reuters не указывает название площадки. В России у Airbus есть совместное предприятие с российскими партнерами — инженерный центр «ИКАР». Европейскому концерну принадлежит 51% в СП, еще 45% — у АО «Система-инвест» (входит в АФК «Система), 4% — у ГК «Каскол».

Ранее американский авиаконцерн Boeing на время приостановил техобслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей. Также остановлена работа подразделений Boeing в Москве и авиационного учебного центра в Сколково.

На прошлой неделе США объявили о новых ограничениях по экспорту высокотехнологичной продукции в Россию в ответ на военную операцию на Украине. Американские поставщики при контактах с Россией должны получать у Бюро промышленности и безопасности лицензии на все подконтрольные регулятору продукты, включая авионику и компоненты для аэрокосмической отрасли. Речь идет как об американском, так и об иностранном производстве с применением американских технологий.

Евросоюз ввел запрет на продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Им также нельзя оказывать услуги по страхованию и техобслуживанию гражданских воздушных судов, а европейские лизинговые компании должны в течение месяца вернуть из России все сданные в аренду самолеты. Кроме того, США, ЕС, Великобритания и Канада закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

По словам источников РБК, на фоне санкций ведущие мировые производители моторов и запчастей для самолетов прекратили сотрудничество с авиакомпаниями из России. К ним относятся производители авиадвигателей CFM International, Pratt & Whitney и Rolls-Royce, производитель авионики Collins, поставщик авиационного оборудования и интерьеров Safran, а также провайдер услуг техобслуживания StandartAero.

По данным консалтингового агентства IBA, на Россию в 2021 г. приходилось около 6% мирового рынка авиаперевозок. Порядка 515 российских самолетов с рыночной стоимостью $10 млн арендуются у зарубежных компаний, подсчитали аналитики фирмы Cirium.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных