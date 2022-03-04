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РБК узнал о возможной приостановке маркировки товаров в России

Ведомости

Минпромторг прорабатывает возможность приостановить маркировку товаров в рамках поддержки бизнеса после введения антироссийских санкций, сообщил РБК со ссылкой на три источника в разных сферах потребительского рынка. Источник издания в аппарате правительства подтвердил, что такая мера рассматривается, но окончательное решение еще не принято.

«Предложение вынесено на рассмотрение правительства в рамках снижения нагрузки на бизнес, оно будет рассмотрено до 15 марта 2022 г.», — рассказал один из источников.

По словам собеседников издания, Минпромторг предлагает приостановить обязанности по маркировке отдельных видов товаров. Обязательные этапы маркировки, в том числе упакованной воды и молочной продукции, предлагается перенести на год. Также министерство предложило ввести мораторий на привлечение к ответственности за отсутствие маркировки.

Источник издания, знакомый с обсуждениями, сообщил, что в случае приостановки маркировки ее оператор получит компенсацию за период простоя. В операторе системы маркировки – ЦРПТ – отказались от комментариев. Издание направило запросы в Минпромторг и аппарат правительства.

Позднее в Минпромторге сообщили «РИА Новости», что не рассматривают приостановку маркировки товаров в России. В министерстве отметили, что маркировка функционирует более трех лет и зарекомендовала себя как эффективное средство по борьбе с контрафактом.

Согласно законодательству, в России маркируются несколько категорий товаров: меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, шины, часть изделий легкой промышленности, упакованная минеральная вода и молочная продукция со сроком хранения до 40 суток включительно.

Ранее западные страны ввели санкции против России за военную операцию на Украине. Они коснулись секторов экономики, госдолга, инвестиций, экспорта и импорта, банков, авиасообщения, культуры и спорта.

В частности, на ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк наложены блокирующие санкции США. ЕС, в свою очередь, запретил продавать и покупать ценные бумаги и прочие финансовые инструменты в евро в интересах российских юридических и физических лиц. Финансовым организациям Европы нельзя оказывать российским резидентам и компаниям любые услуги по продаже бумаг, выпущенных после 12 апреля этого года. У Сбербанка под санкции попали корреспондентские счета в США и Великобритании.

Также Евросоюз принял решение отключить от международной межбанковской системы SWIFT ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Накануне США и Великобритания ввели санкции в отношении нескольких российских олигархов и членов их семей. Власти заморозили их активы на своих территориях и запретили им въезд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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