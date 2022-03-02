В Госдуме рассказали о разработке новых мер поддержки граждан и экономики

Накануне стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился направить на выкуп акций российских публичных компаний до 1 трлн руб. из ФНБ. Для проведения покупок Минфину разрешено привлекать ВЭБ.РФ и специализированные финансовые организации. По данным на 1 февраля, объем средств ФНБ составлял 13,6 трлн руб. Торги в секциях фондового рынка на Мосбирже не проводятся с понедельника, 28 февраля, на фоне исторического обвала котировок из-за санкций, введенных США, Евросоюзом и рядом других стран. Режим работы биржи на 3 марта ЦБ объявит до 9:00 завтрашнего дня. С 1 по 5 марта торги в утренние и вечерние сессии проводиться не будут.