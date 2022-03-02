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Экономика

В Госдуме рассказали о разработке новых мер поддержки граждан и экономики

Ведомости

Правительство РФ готовит новый пакет мер по поддержке экономики и граждан России в условиях санкций, введенных в ответ на спецоперацию на Украине, заявил на заседании президиума генсовета «Единой России» первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

В частности, предполагается внести поправки в Бюджетный кодекс, которые разрешат направлять дополнительные ненефтегазовые доходы на финансирование различных мер, связанных с ограничением последствий санкций.

«Важный момент — оперативное использование дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета на финансовое обеспечение различных мероприятий, связанных с предотвращением влияния геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации. Здесь речь идет о том, чтобы оперативно правительство могло принимать решения по увеличению пенсий», — приводит слова депутата ТАСС. Он добавил, что с помощью такого механизма можно будет в том числе выделять средства на увеличение пенсий.

Новые нормы позволят оперативно направлять дополнительные доходы бюджета в Резервный фонд. Ожидается, что регионам разрешат направлять средства, которые высвобождаются в результате реструктуризации бюджетных кредитов, на развитие и реализацию различных антикризисных мероприятий.

«Дополнительно нужно поддержать бизнес в импортозамещении, поддержать компании, которые попадают под санкции, и помочь тысячам наших граждан, которые работают в этих компаниях, сохранить рабочие места. Все обязательства, в первую очередь социальные, должны выполняться в первоочередном порядке», — сказал Жуков.

Также предполагается упрощение процедур приобретения необходимых лекарств, оказания различных видов социальной помощи, лицензионных процедур для закупок и др.

По словам Жукова, также готовятся изменения в Бюджетный кодекс, которые предусматривают вложение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные российские ценные бумаги. «Создаются условия для правового основания для приобретения Минфином на вторичном рынке акций российских эмитентов для того, чтобы поддержать наши компании в этой непростой ситуации», — отметил он. Госдума планирует рассмотреть соответствующий пакет правительственных законопроектов на пленарном заседании в пятницу, 4 марта.

Накануне стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился направить на выкуп акций российских публичных компаний до 1 трлн руб. из ФНБ. Для проведения покупок Минфину разрешено привлекать ВЭБ.РФ и специализированные финансовые организации. По данным на 1 февраля, объем средств ФНБ составлял 13,6 трлн руб. Торги в секциях фондового рынка на Мосбирже не проводятся с понедельника, 28 февраля, на фоне исторического обвала котировок из-за санкций, введенных США, Евросоюзом и рядом других стран. Режим работы биржи на 3 марта ЦБ объявит до 9:00 завтрашнего дня. С 1 по 5 марта торги в утренние и вечерние сессии проводиться не будут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных