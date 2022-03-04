Медтех-стартапы уходят в регионы
Потенциальные инвесторы медицинских проектов все чаще обращают внимание не только на Москву и Санкт-Петербург, но и активно занимаются региональной экспансией, рассказала на XVIII Красноярском экономическом форуме директор, руководитель практики по работе с компаниями сферы здравоохранения и фармацевтики КПМГ в СНГ Виктория Самсонова (КПМГ – организация независимых фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги. – «Ведомости»).
По ее словам, последние шесть лет потенциальные инвесторы заказывали исследования только по Москве и области, Санкт-Петербургу и изредка по Татарстану. «Потом это стало меняться, стали просить смотреть разные регионы, как-то их ранжировать, смотреть их привлекательность по разным критериям. Если мы посмотрим на крупные медицинские компании, такие как «ПЭТ-Технолоджи», ГК «Эксперт», мы видим, что экспансия региональная идет очень плотно, охватывает самые разные регионы», – отметила Самсонова.
Сейчас на территории России в медицинском кластере Сколково более 610 стартапов в области биомедтехнологий, хотя еще в 2013 г. фонд работал исключительно на Москву и Санкт-Петербург, говорит директор по акселерации кластера биологических медицинских технологий по направлению «Фармацевтика» Сколково Камила Зарубина. Эксперт отмечает, что раньше наибольшее влияние на медицинские стартапы оказывало наличие фундаментальной науки и медцентров, поэтому центрами притяжения были Москва, Санкт-Петербург, Томск и Новосибирск. Сейчас много решений появляется и в регионах за счет появившейся возможности пилотировать там проекты. «Мы ищем стартапы для внедрения и пилотирования в региональные клиники. Инновации рождаются там, где есть потребность», – отметила Зарубина.
В развитии собственной медицины заинтересованы и крупные компании, говорит заместитель генерального директора по экономике, финансам и информационным технологиям корпоративного центра здоровья ПАО «ГМК «Норильский никель» Станислав Захаров. «Для «Норникеля» важна социальная составляющая, в связи с чем было принято решение о развитии собственной медицины, и сейчас вопрос стартапов актуален не меньше, чем у кого-то другого, потому что мы развиваем медицину именно в регионе – там, где это нужно. То есть не в Москве, а пытаемся сделать услуги ближе для сотрудников, для тех, кто находится на производстве», – отметил Захаров.
Медтех-стартапы пока еще сложно продвигать в регионах, говорит генеральный директор «Ташир Медика» Ярослав Марков. «Отрасли здравоохранения присущ консерватизм, он же присущ организаторам здравоохранения в регионах на уровне министерств, профильных ведомств, и мы видим основную проблему в том, что сложно продвигать инновации именно в формате пилотирования в регионах», – отметил эксперт.
По словам Маркова, каждый регион исходит из таких факторов, как бюджет, приоритизация статей бюджета, значимость для населения и решение проблем, которое несет внедрение того или иного инструмента. «В Москве, где благосостояние и бюджет больше, можно запускать такие инициативы, как медицинский технопарк или, например, проекты по пилотированию регуляторной песочницы. Если мы посмотрим другие регионы, то здесь каждый выбирает сам, что ему сейчас приоритетно. Где-то нужно инфраструктуру восстанавливать, инвестировать в технологии в диагностике, где-то нужно заниматься повышением качества лабораторного звена, и здесь всегда нужно идти от потребителя», – рассказал Марков.