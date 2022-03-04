Медтех-стартапы уходят в регионы

В развитии собственной медицины заинтересованы и крупные компании, говорит заместитель генерального директора по экономике, финансам и информационным технологиям корпоративного центра здоровья ПАО «ГМК «Норильский никель» Станислав Захаров. «Для «Норникеля» важна социальная составляющая, в связи с чем было принято решение о развитии собственной медицины, и сейчас вопрос стартапов актуален не меньше, чем у кого-то другого, потому что мы развиваем медицину именно в регионе – там, где это нужно. То есть не в Москве, а пытаемся сделать услуги ближе для сотрудников, для тех, кто находится на производстве», – отметил Захаров.