Никель в ходе торгов впервые подорожал до $100 000 за тонну
Стоимость никеля на Лондонской бирже металлов (LME) превысила $100 000 за тонну, сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.
К 9:09 мск металл подорожал на 110,8% до $101 350 за тонну, к 10:05 мск никель торговался на уровне $82 340 за тонну (+71,26%).
21 февраля стоимость никеля в ходе торгов достигла отметки в $25 000 за тонну впервые с мая 2011 г. Цены на металл выросли на фоне низких запасов металла на складах, растущего спроса со стороны производителей аккумуляторов для электромобилей и опасений по поводу поставок из России, отмечал Reuters.
Сейчас высокая цена вызвана опасениями дефицита металла в случае возникновения перебоев с отгрузками из России из-за логистических или финансовых проблем и потенциальных новых санкций Запада, сказал ТАСС аналитик «Финама» Алексей Калачев.
Мировые цены на сырьевые товары, включая нефть и газ, ускорили рост 24 февраля на фоне начала специальной военной операции России в Донбассе и на Украине.