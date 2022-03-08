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Никель в ходе торгов впервые подорожал до $100 000 за тонну

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Стоимость никеля на Лондонской бирже металлов (LME) превысила $100 000 за тонну, сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.

К 9:09 мск металл подорожал на 110,8% до $101 350 за тонну, к 10:05 мск никель торговался на уровне $82 340 за тонну (+71,26%).

21 февраля стоимость никеля в ходе торгов достигла отметки в $25 000 за тонну впервые с мая 2011 г. Цены на металл выросли на фоне низких запасов металла на складах, растущего спроса со стороны производителей аккумуляторов для электромобилей и опасений по поводу поставок из России, отмечал Reuters.

Сейчас высокая цена вызвана опасениями дефицита металла в случае возникновения перебоев с отгрузками из России из-за логистических или финансовых проблем и потенциальных новых санкций Запада, сказал ТАСС аналитик «Финама» Алексей Калачев.

Мировые цены на сырьевые товары, включая нефть и газ, ускорили рост 24 февраля на фоне начала специальной военной операции России в Донбассе и на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных