Никель в ходе торгов впервые подорожал до $100 000 за тонну

21 февраля стоимость никеля в ходе торгов достигла отметки в $25 000 за тонну впервые с мая 2011 г. Цены на металл выросли на фоне низких запасов металла на складах, растущего спроса со стороны производителей аккумуляторов для электромобилей и опасений по поводу поставок из России, отмечал Reuters.