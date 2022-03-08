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BP отказалась закупать нефть и газ в России

Ведомости

Британская нефтяная компания British Petroleum отказалась от заключения с Россией новых контрактов на покупку нефти и газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на комментарий представителя компании.

«Единственным исключением была бы ситуация, при которой возникла бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям», — цитирует агентство представителя BP.

Ранее сегодня стало известно о решении компании Shell перестать закупать энергоресурсы в России. Агентство отмечает, что обе компании не смогут быстро уйти от взаимодействия с Россией из-за долгосрочных контрактов и вероятной сложности поиска альтернативных поставок.

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«BP была менее решительной, чем Shell, в своем намерении постепенно отказаться от поставок энергоносителей из России. Представитель сказал, что компания «продолжит выполнять существующие контрактные обязательства при условии соблюдения санкций, требований безопасности и доставки, и там, где это безопасно», — отмечает агентство.

На прошлой неделе Shell объяснила необходимость покупки российской нефти тем, что без нее энергетическая отрасль в ближайшее время не сможет обеспечить стабильных поставок товаров по всей Европе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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