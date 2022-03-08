BP отказалась закупать нефть и газ в России
Британская нефтяная компания British Petroleum отказалась от заключения с Россией новых контрактов на покупку нефти и газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на комментарий представителя компании.
«Единственным исключением была бы ситуация, при которой возникла бы угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям», — цитирует агентство представителя BP.
Ранее сегодня стало известно о решении компании Shell перестать закупать энергоресурсы в России. Агентство отмечает, что обе компании не смогут быстро уйти от взаимодействия с Россией из-за долгосрочных контрактов и вероятной сложности поиска альтернативных поставок.
«BP была менее решительной, чем Shell, в своем намерении постепенно отказаться от поставок энергоносителей из России. Представитель сказал, что компания «продолжит выполнять существующие контрактные обязательства при условии соблюдения санкций, требований безопасности и доставки, и там, где это безопасно», — отмечает агентство.
На прошлой неделе Shell объяснила необходимость покупки российской нефти тем, что без нее энергетическая отрасль в ближайшее время не сможет обеспечить стабильных поставок товаров по всей Европе.