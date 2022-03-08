BP отказалась закупать нефть и газ в России

«BP была менее решительной, чем Shell, в своем намерении постепенно отказаться от поставок энергоносителей из России. Представитель сказал, что компания «продолжит выполнять существующие контрактные обязательства при условии соблюдения санкций, требований безопасности и доставки, и там, где это безопасно», — отмечает агентство.