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Reuters: США не стали запрещать импорт российского урана

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Запрет импортировать в США нефть и другие энергоресурсы из России не включает в себя запрет на импорт урана для атомных электростанций, сообщил Reuters со ссылкой на источник, знакомый с вопросом. В документе Белого дома, опубликованном после объявления о запрете на импорт топлива из России, также не упоминается уран.

Около половины урана, который используется на американских АЭС, поставляется из России, Казахстана и Узбекистана. В США нет собственного производства или переработки урана, хотя несколько компаний заявили, что хотели бы возобновить его производство в Техасе или Вайоминге, если производители атомной электроэнергии подпишут долгосрочные контракты на поставку.

8 марта президент США Джо Байден заявил, что в связи со спецоперацией России на Украине США запретят импорт российских энергоресурсов, в том числе нефти и газа. В тот же день об отказе от закупок российских нефти и газа заявили англо-голландская компания Shell и британская BP. Главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден охарактеризовал как «угрозу» заявления вице-премьера РФ Александра Новака о возможности прекращения поставок газа по газопроводу «Северный поток – 1».

Ранее по теме: США и другие страны пытаются отказаться от российских энергоресурсов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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