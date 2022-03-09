Reuters: США не стали запрещать импорт российского урана

Запрет импортировать в США нефть и другие энергоресурсы из России не включает в себя запрет на импорт урана для атомных электростанций, сообщил Reuters со ссылкой на источник, знакомый с вопросом. В документе Белого дома, опубликованном после объявления о запрете на импорт топлива из России, также не упоминается уран.