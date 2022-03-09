Reuters: США не стали запрещать импорт российского урана
Запрет импортировать в США нефть и другие энергоресурсы из России не включает в себя запрет на импорт урана для атомных электростанций, сообщил Reuters со ссылкой на источник, знакомый с вопросом. В документе Белого дома, опубликованном после объявления о запрете на импорт топлива из России, также не упоминается уран.
Около половины урана, который используется на американских АЭС, поставляется из России, Казахстана и Узбекистана. В США нет собственного производства или переработки урана, хотя несколько компаний заявили, что хотели бы возобновить его производство в Техасе или Вайоминге, если производители атомной электроэнергии подпишут долгосрочные контракты на поставку.
8 марта президент США Джо Байден заявил, что в связи со спецоперацией России на Украине США запретят импорт российских энергоресурсов, в том числе нефти и газа. В тот же день об отказе от закупок российских нефти и газа заявили англо-голландская компания Shell и британская BP. Главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден охарактеризовал как «угрозу» заявления вице-премьера РФ Александра Новака о возможности прекращения поставок газа по газопроводу «Северный поток – 1».