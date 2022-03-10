ФАС проверит обоснованность повышения цен в «Технопарке»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность повышения цен на технику в «Технопарк-центр» по обращениям россиян, сообщило ведомство.
«Антимонопольная служба запросила у "Технопарк-Центр" письменные пояснения о причинах и условиях, способствовавших росту цен на эти товары с февраля 2022 года», — говорится в сообщении.
ФАС напомнило о необходимости «ответственного поведения участников всей цепочки производства товаров», а также о недопустимости необоснованного повышения цен в условиях возможного роста спроса.
Антироссийские санкции стран Запада привели к резкому снижению курса рубля, из-за чего некоторые российские ритейлеры стали повышать цены на электронику и бытовую технику. Крупная российская сеть электроники DNS в феврале подняла цены до 30% на фоне ажиотажного спроса, сообщал «Коммерсантъ». ФАС начала проверку обоснованности этого решения и выдала компании предостережение, после чего та пообещала снизить цены на «большой перечень» товаров.