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ФАС проверит обоснованность повышения цен в «Технопарке»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность повышения цен на технику в «Технопарк-центр» по обращениям россиян, сообщило ведомство.

«Антимонопольная служба запросила у "Технопарк-Центр" письменные пояснения о причинах и условиях, способствовавших росту цен на эти товары с февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

ФАС напомнило о необходимости «ответственного поведения участников всей цепочки производства товаров», а также о недопустимости необоснованного повышения цен в условиях возможного роста спроса.

Антироссийские санкции стран Запада привели к резкому снижению курса рубля, из-за чего некоторые российские ритейлеры стали повышать цены на электронику и бытовую технику. Крупная российская сеть электроники DNS в феврале подняла цены до 30% на фоне ажиотажного спроса, сообщал «Коммерсантъ». ФАС начала проверку обоснованности этого решения и выдала компании предостережение, после чего та пообещала снизить цены на «большой перечень» товаров.

Ранее по теме: «Коммерсантъ»: ритейлеры начали поднимать цены на бытовую технику

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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