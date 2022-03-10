ФАС проверит обоснованность повышения цен в «Технопарке»

Антироссийские санкции стран Запада привели к резкому снижению курса рубля, из-за чего некоторые российские ритейлеры стали повышать цены на электронику и бытовую технику. Крупная российская сеть электроники DNS в феврале подняла цены до 30% на фоне ажиотажного спроса, сообщал «Коммерсантъ». ФАС начала проверку обоснованности этого решения и выдала компании предостережение, после чего та пообещала снизить цены на «большой перечень» товаров.