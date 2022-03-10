Торговые центры попросили правительство о расширении мер господдержки
Владельцы российских торговых центров обратились к правительству с просьбой расширить меры господдержки ТЦ и арендаторов площадей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на президента Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрия Москаленко. Предложения были направлены в кабмин и ЦБ.
В частности, РСТЦ предложил не повышать и по возможности уменьшить стоимость коммунальных услуг для предприятий, вовлеченных в экономическую деятельность, отменить налог на имущество и земельный налог для торговых центров всех регионов России до конца текущего года и не повышать процентные ставки по текущим кредитам для компаний — собственников индустрии торговой недвижимости.
Среди других предложенных мер — предоставление от имени ЦБ в отношении кредитных организаций возможности проработки кредитных каникул для собственников торговой недвижимости, освобождение от налогообложения положительной разницы от переоценки валютных обязательств предприятий и установление фиксированного курса для кредитных договоров в иностранной валюте. РСТЦ также попросил исключить налог на прибыль с положительной курсовой разницы из Налогового кодекса РФ.
Москаленко заявил, что эти меры помогут «стабилизировать работу торговых центров и арендаторов» из числа представителей малого и среднего бизнеса, а также снизить влияние санкций, введенных в отношении представителей российского бизнеса, в том числе закредитованного в иностранной валюте.
Во вторник, 8 марта, президент Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций и военной спецоперации на Украине. Согласно закону, с 10 марта и до конца года вводится мораторий на плановые проверки индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий (за исключением случаев, когда существуют риски для жизни и здоровья граждан). Документ также включает в себя кредитные каникулы, механизмы дополнительной индексации пенсий, упрощение порядка госзакупок, новый этап амнистии капиталов и освобождение IT-компаний от уплаты налога на прибыль и плановых проверок до конца 2024 г.
Накануне в правительстве одобрили второй пакет мер поддержки экономики, который подразумевает введение «внешнего управления» иностранных компаний при прекращении деятельности в России. Это может быть сделано по решению арбитражного суда по совокупности критериев: полный контроль над компанией или не менее 25% голосующих акций должно принадлежать иностранному лицу из недружественного государства (их перечень составляет правительство), стоимость активов должна превышать 1 млрд руб., либо число сотрудников превышает 100 человек. В качестве внешней администрации будет назначаться госкорпорация ВЭБ.РФ, а если речь идет о финансовой организации, — Агентство по страхованию вкладов. Основаниями для введения внешней администрации может стать фактическое прекращение управления компанией — например, если менеджмент покинул Россию или она прекратила деятельность после 24 февраля 2022 г., т. е. начала военной операции.