Торговые центры попросили правительство о расширении мер господдержки

Накануне в правительстве одобрили второй пакет мер поддержки экономики, который подразумевает введение «внешнего управления» иностранных компаний при прекращении деятельности в России. Это может быть сделано по решению арбитражного суда по совокупности критериев: полный контроль над компанией или не менее 25% голосующих акций должно принадлежать иностранному лицу из недружественного государства (их перечень составляет правительство), стоимость активов должна превышать 1 млрд руб., либо число сотрудников превышает 100 человек. В качестве внешней администрации будет назначаться госкорпорация ВЭБ.РФ, а если речь идет о финансовой организации, — Агентство по страхованию вкладов. Основаниями для введения внешней администрации может стать фактическое прекращение управления компанией — например, если менеджмент покинул Россию или она прекратила деятельность после 24 февраля 2022 г., т. е. начала военной операции.