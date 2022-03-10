Газета
Бизнес

Торговые центры попросили правительство о расширении мер господдержки

Ведомости

Владельцы российских торговых центров обратились к правительству с просьбой расширить меры господдержки ТЦ и арендаторов площадей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на президента Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрия Москаленко. Предложения были направлены в кабмин и ЦБ.

В частности, РСТЦ предложил не повышать и по возможности уменьшить стоимость коммунальных услуг для предприятий, вовлеченных в экономическую деятельность, отменить налог на имущество и земельный налог для торговых центров всех регионов России до конца текущего года и не повышать процентные ставки по текущим кредитам для компаний — собственников индустрии торговой недвижимости.

Среди других предложенных мер — предоставление от имени ЦБ в отношении кредитных организаций возможности проработки кредитных каникул для собственников торговой недвижимости, освобождение от налогообложения положительной разницы от переоценки валютных обязательств предприятий и установление фиксированного курса для кредитных договоров в иностранной валюте. РСТЦ также попросил исключить налог на прибыль с положительной курсовой разницы из Налогового кодекса РФ.

Москаленко заявил, что эти меры помогут «стабилизировать работу торговых центров и арендаторов» из числа представителей малого и среднего бизнеса, а также снизить влияние санкций, введенных в отношении представителей российского бизнеса, в том числе закредитованного в иностранной валюте.

Во вторник, 8 марта, президент Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций и военной спецоперации на Украине. Согласно закону, с 10 марта и до конца года вводится мораторий на плановые проверки индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий (за исключением случаев, когда существуют риски для жизни и здоровья граждан). Документ также включает в себя кредитные каникулы, механизмы дополнительной индексации пенсий, упрощение порядка госзакупок, новый этап амнистии капиталов и освобождение IT-компаний от уплаты налога на прибыль и плановых проверок до конца 2024 г.

Накануне в правительстве одобрили второй пакет мер поддержки экономики, который подразумевает введение «внешнего управления» иностранных компаний при прекращении деятельности в России. Это может быть сделано по решению арбитражного суда по совокупности критериев: полный контроль над компанией или не менее 25% голосующих акций должно принадлежать иностранному лицу из недружественного государства (их перечень составляет правительство), стоимость активов должна превышать 1 млрд руб., либо число сотрудников превышает 100 человек. В качестве внешней администрации будет назначаться госкорпорация ВЭБ.РФ, а если речь идет о финансовой организации, — Агентство по страхованию вкладов. Основаниями для введения внешней администрации может стать фактическое прекращение управления компанией — например, если менеджмент покинул Россию или она прекратила деятельность после 24 февраля 2022 г., т. е. начала военной операции.

Ранее по теме: Кабмину предложили дать отсрочку по налогам для МСП

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных