Кабмину предложили дать отсрочку по налогам для МСП
Объединение предпринимателей «Опора России» предложило принять ряд мер поддержки бизнеса, включая отсрочку по уплате налогов до конца года и отмену коронавирусных ограничений. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на обращение организации в аппарат правительства, Минэкономразвития и Федеральное собрание.
Президент «Опоры России» Александр Калинин сообщил изданию, что предложенные инициативы могут войти во второй пакет мер антикризисной поддержки малого и среднего предпринимательства. По его словам, они будут обсуждаться с правительством 9–10 марта.
Отмечается, что они разделены на пять блоков: финансовые меры, поддержка внешнеэкономической деятельности, снижение административного давления, уменьшение фискальной нагрузки и госзакупки.
В частности предлагается:
— предоставить отсрочку по уплате налогов (планируется, что она будет предоставляться субъектам МСП в заявительном порядке);
— ввести мораторий на банкротство юрлиц и ИП;
— снизить размер пени при просрочке выплаты налогов;
— ввести мораторий на штрафы за нарушение сроков налоговой отчетности;
— снизить размер штрафов для МСП;
— продлить сроки микрозаймов до пяти лет;
— отменить курортный сбор;
— отменить коронавирусные ограничения для бизнеса;
— реструктурировать лизинговые платежи;
— ограничить разницу между курсом покупки и продажи валюты на законодательном уровне;
— продлить программу «детского туристического кешбэка» на 2022 г.;
— повысить пороги применения упрощенной системы налогообложения по обороту до 300 млн руб. и патентной системы налогообложения по обороту до 120 млн руб. (сейчас — 200 млн и 60 млн соответственно);
— установить ставку страховых взносов для МСП на уровне 15%;
— законодательно ограничить темпы роста налога на имущество организаций;
— освободить МСП от страховых взносов в Пенсионный фонд в отношении работающих пенсионеров;
— возобновить программу по безвозмездному кредитованию туристических компаний, сохранивших штат сотрудников;
— присоединить Россию к национальной китайской системе международных платежей China International Payments System (CIPS);
— упростить сертификацию продукции, которая ввозится в Россию в рамках замещения из других стран;
— сделать согласие прокурора региона (или его заместителя) обязательным условием для заключения под стражу или домашнего ареста по экономическим статьям.
Меры поддержки бизнеса стали обсуждаться на фоне введения западными странами масштабных экономических санкций против России в ответ на специальную военную операцию на Украине. Под санкции попали крупные российские банки, государственные структуры и предприятия, также была заморожена часть активов ЦБ РФ. На этом фоне иностранные компании стали массово прекращать работу или приостанавливать продажу своей продукции в России.
Накануне президент Владимир Путин подписал первый пакет антикризисных мер, одобренный Госдумой и Совфедом 4 марта. Он предполагает в том числе мораторий на проверки в отношении малого и среднего бизнеса и ИТ-компаний, упрощение условий и порядка госзакупок, введение кредитных каникул для физлиц и бизнеса до 30 сентября, а также возможность для правительства дополнительно индексировать страховые пенсии, пенсионный коэффициент и фиксированную выплату к пенсиям.