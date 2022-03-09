Кабмину предложили дать отсрочку по налогам для МСП

Накануне президент Владимир Путин подписал первый пакет антикризисных мер, одобренный Госдумой и Совфедом 4 марта. Он предполагает в том числе мораторий на проверки в отношении малого и среднего бизнеса и ИТ-компаний, упрощение условий и порядка госзакупок, введение кредитных каникул для физлиц и бизнеса до 30 сентября, а также возможность для правительства дополнительно индексировать страховые пенсии, пенсионный коэффициент и фиксированную выплату к пенсиям.