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Бизнес

Китай отказался поставлять запчасти российским авиакомпаниям

Ведомости

Россия будет пытаться договориться о поставках авиационных запчастей из Турции, Индии и других государств, поскольку Китай в такой просьбе отказал, сообщил на конференции MRO Russia & CIS начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.

«Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у нее есть возможности получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например, и китайцы отказали», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Кудинов подтвердил намерение возложить на авиакомпании переговоры по поставкам запчастей из других стран. Росавиация при этом будет помогать в легализации этих товаров, пояснил представитель ведомства.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. За это Евросоюз, а также другие государства стали вводить в отношении первой санкции, которые затронули многие сферы экономики. В частности, ЕС ввел запрет на поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, воздушным судам нельзя проводить техобслуживание и страховать их.

Более того, согласно принятым мерам, лизингодатели обязаны до конца текущего месяца прекратить сотрудничество с российскими авиакомпаниями. Как отмечает «Интерфакс», на сегодняшний день большинство перевозчиков пользуется самолетами иностранного производства, прежде всего Boeing и Airbus.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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