Китай отказался поставлять запчасти российским авиакомпаниям
Россия будет пытаться договориться о поставках авиационных запчастей из Турции, Индии и других государств, поскольку Китай в такой просьбе отказал, сообщил на конференции MRO Russia & CIS начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.
«Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у нее есть возможности получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например, и китайцы отказали», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Кудинов подтвердил намерение возложить на авиакомпании переговоры по поставкам запчастей из других стран. Росавиация при этом будет помогать в легализации этих товаров, пояснил представитель ведомства.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. За это Евросоюз, а также другие государства стали вводить в отношении первой санкции, которые затронули многие сферы экономики. В частности, ЕС ввел запрет на поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, воздушным судам нельзя проводить техобслуживание и страховать их.
Более того, согласно принятым мерам, лизингодатели обязаны до конца текущего месяца прекратить сотрудничество с российскими авиакомпаниями. Как отмечает «Интерфакс», на сегодняшний день большинство перевозчиков пользуется самолетами иностранного производства, прежде всего Boeing и Airbus.