Sony Pictures объявила о приостановке деятельности в России

Ранее Sony Interactive Entertainment (SIE), видеоигровая дочерняя компания Sony Group, производящая игровые приставки PlayStation, приостановила работу онлайн-магазина игр и приложений PlayStation Store. Кроме того, остановлены все поставки программного и аппаратного обеспечения в РФ, а также выпуск гоночного симулятора Gran Turismo 7 для российского рынка. Sony Group также объявила, что пожертвовала $2 млн Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев и организации Save the Children, занимающейся защитой прав детей, чтобы «поддержать жертв» конфликта на Украине.