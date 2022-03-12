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Бизнес

Sony Pictures объявила о приостановке деятельности в России

Ведомости

Кинокомпания Sony Pictures останавливает работу в России в связи с ситуацией на Украине. Дистрибутор не будет выпускать цифровые релизы и осуществлять сделки по распространению своего контента на телевидении, передает журнал Variety.

Компания объявила о прекращении работы в России через две недели после отмены проката фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли, отмечает издание. Председатель и главный исполнительный директор Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра сообщил о решении компании в служебной записке для сотрудников.

«Мы поддерживаем многие компании по всему миру, которые в настоящее время приостановили свою деятельность в России, и поддерживаем гуманитарные усилия, которые в настоящее время проводятся на Украине», — цитирует его журнал.

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По его словам, Sony Pictures отменила также цифровой релиз фильма «Человек-паук: домой нет пути», а онлайн-кинотеатр Crunchyroll не будет работать на территории России.

Ранее кинокомпании Disney, Sony и Warner Bros. отменили прокат своих новинок в российских кинотеатрах из-за спецоперации на Украине. В частности, Warner Bros. отменила прокат «Бэтмена» в России за день до его премьеры 2 марта. Disney отказался показывать в России мультфильм «Я краснею», премьера которого должна была состояться 10 марта.

Disney, по данным Variety, 10 марта объявил о своем решении приостановить всю деятельность в России, однако сотрудники компании, базирующиеся в стране, продолжат работу.

Ранее Sony Interactive Entertainment (SIE), видеоигровая дочерняя компания Sony Group, производящая игровые приставки PlayStation, приостановила работу онлайн-магазина игр и приложений PlayStation Store. Кроме того, остановлены все поставки программного и аппаратного обеспечения в РФ, а также выпуск гоночного симулятора Gran Turismo 7 для российского рынка. Sony Group также объявила, что пожертвовала $2 млн Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев и организации Save the Children, занимающейся защитой прав детей, чтобы «поддержать жертв» конфликта на Украине.

Зарубежные компании начали сокращать присутствие в России на фоне военной операции на Украине, которая послужила поводом к введению масштабных экономических санкций против Москвы западными странами. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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