Путин поддержал введение внешнего управления в уходящих из России компаниях
Президент России Владимир Путин поддержал идею правительства вводить внешнее управление в иностранные компании, собирающиеся уходить с российского рынка, и через три месяца продавать их другим лицам, образуя новые организации. Свое мнение он выразил в ходе совещания с кабмином, трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Те, кто собираются закрывать свои производства, — здесь нужно действовать решительно и ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных поставщиков, российских поставщиков каких-то комплектующих материалов. Нужно тогда, как предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет», — сказал он.
По словам Путина, для реализации подобного механизма достаточно легальных рыночных инструментов и «никакого произвола здесь нет необходимости допускать». При этом президент подчеркнул, что Россия не собирается закрывать свой рынок для иностранных партнеров и готова работать со всеми, кто этого хочет. Права инвесторов и других бизнесменов, решивших остаться в стране, должны быть защищены, добавил глава государства.
Иностранные компании начали уходить с российского рынка или приостанавливать свою деятельность в регионе в связи с военной операцией, которую Россия начала 24 февраля в Донбассе и на Украине. С того дня о подобных решениях заявили более чем 300 организаций из разных сфер, включая ИТ-отрасль, продуктовый ритейл, косметические бренды, бренды одежды и мебели, а также предприятия автомобильного сектора.
На этом фоне в Госдуме предложили национализировать иностранные предприятия, работающие в России. В итоге Минэкономразвития разработало законопроект, согласно которому в компании, где более 25% принадлежит иностранным лицам, могут по решению суда вводить внешнее управление. В отношении организаций в этом случае применяются обеспечительные меры, направленные на сохранение имущества и численности сотрудников, акции замораживаются. Если в итоге иностранный собственник отказывается возобновить деятельность или продать долю, через три месяца после введения временной администрации компанию выставляют на торги, а на ее основе создается новая.