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Экономика

Путин поддержал введение внешнего управления в уходящих из России компаниях

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал идею правительства вводить внешнее управление в иностранные компании, собирающиеся уходить с российского рынка, и через три месяца продавать их другим лицам, образуя новые организации. Свое мнение он выразил в ходе совещания с кабмином, трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Те, кто собираются закрывать свои производства, — здесь нужно действовать решительно и ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных поставщиков, российских поставщиков каких-то комплектующих материалов. Нужно тогда, как предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет», — сказал он.

По словам Путина, для реализации подобного механизма достаточно легальных рыночных инструментов и «никакого произвола здесь нет необходимости допускать». При этом президент подчеркнул, что Россия не собирается закрывать свой рынок для иностранных партнеров и готова работать со всеми, кто этого хочет. Права инвесторов и других бизнесменов, решивших остаться в стране, должны быть защищены, добавил глава государства.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка или приостанавливать свою деятельность в регионе в связи с военной операцией, которую Россия начала 24 февраля в Донбассе и на Украине. С того дня о подобных решениях заявили более чем 300 организаций из разных сфер, включая ИТ-отрасль, продуктовый ритейл, косметические бренды, бренды одежды и мебели, а также предприятия автомобильного сектора.

На этом фоне в Госдуме предложили национализировать иностранные предприятия, работающие в России. В итоге Минэкономразвития разработало законопроект, согласно которому в компании, где более 25% принадлежит иностранным лицам, могут по решению суда вводить внешнее управление. В отношении организаций в этом случае применяются обеспечительные меры, направленные на сохранение имущества и численности сотрудников, акции замораживаются. Если в итоге иностранный собственник отказывается возобновить деятельность или продать долю, через три месяца после введения временной администрации компанию выставляют на торги, а на ее основе создается новая.

В партии «Единая Россия» инициативу назвали первым шагом к национализации. Сегодня «Известия» узнали, что в список «кандидатов» попали 59 иностранных компаний, в том числе Apple, IBM, IKEA, H&M, McDonald's, Microsoft, Porsche, Shell, Toyota и Volkswagen.

Ранее по теме: Минэк раскрыл детали инициативы о сохранении уходящих из России компаний

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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