McDonald's и IKEA внесли в список компаний на возможную национализацию
Организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» направила в правительство и Генеральную прокуратуру список из 59 иностранных компаний, которые объявили о приостановке или прекращении деятельности в России и поэтому в перспективе могут быть национализированы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ и главу организации Олега Павлова.
«Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда [в список] вносятся. Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры», — сказал Павлов.
По его словам, выручка на российском рынке у уходящих и приостановивших деятельность зарубежных компаний за последние три года составила более 6 трлн руб. Соответственно, таков объем обязательств перед гражданами, государством и контрагентами, отметил Павлов.
«Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере», — добавил он.
Государство принимает подобные меры, чтобы сохранить рабочие места и предотвратить уход компаний из России, пояснили вчера в Минэкономразвития. Ведомство разработало соответствующий законопроект, который в ближайшее время планируется внести на рассмотрение Госдумы.
Из документа следует, что в компании, где более 25% принадлежит иностранным лицам, могут по решению суда вводить внешнее управление. В отношении организаций в этом случае применяются обеспечительные меры, направленные на сохранение имущества и численности сотрудников, акции замораживаются. Если в итоге иностранный собственник отказывается возобновить деятельность или продать долю, через три месяца после введения временной администрации компанию выставляют на торги, а на ее основе создается новая.
Иностранные компании уходят с российского рынка или приостанавливают деятельность в связи с военной операцией, которую Россия начала 24 февраля в Донбассе и на Украине. С того дня рынок в той или иной степени покинули более 300 организаций из разных сфер, включая ИТ-отрасль, продуктовый ритейл, косметические бренды, бренды одежды и мебели, а также предприятия автомобильного сектора.