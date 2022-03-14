Компания Asus объявила о планах закрыть бизнес в России
Тайваньский производитель электроники Asus разработает план эвакуации своего бизнеса и сотрудников из России, заявила глава экономического ведомства страны Ван Мэйхуа, пишет Reuters.
По ее словам, Тайвань поддерживает другие демократии и принял меры против России. Первоначальная реакция страны на ситуацию на Украине заключается в скорейшей «эвакуации российского бизнеса и персонала». «Компания будет в целом заботиться о своей репутации», — заявила она.
Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России на фоне спецоперации на Украине, о начале которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Об уходе из России сообщили зарубежные энергетические компании, сети магазинов одежды и товаров для дома, сети быстрого питания, некоторые производители сладостей и т. д. Также о приостановке работы в России заявили разработчики антивирусов.
По данным Йельского университета на 14 марта, после начала военной операции о приостановке или прекращении деятельности на российском рынке заявили более 350 иностранных компаний. В Кремле заявили, что место зарубежных компаний, уходящих из страны на фоне западных санкций, в будущем могут занять другие.