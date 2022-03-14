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Бизнес

Компания Asus объявила о планах закрыть бизнес в России

Ведомости

Тайваньский производитель электроники Asus разработает план эвакуации своего бизнеса и сотрудников из России, заявила глава экономического ведомства страны Ван Мэйхуа, пишет Reuters.

По ее словам, Тайвань поддерживает другие демократии и принял меры против России. Первоначальная реакция страны на ситуацию на Украине заключается в скорейшей «эвакуации российского бизнеса и персонала». «Компания будет в целом заботиться о своей репутации», — заявила она.

Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России на фоне спецоперации на Украине, о начале которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Об уходе из России сообщили зарубежные энергетические компании, сети магазинов одежды и товаров для дома, сети быстрого питания, некоторые производители сладостей и т. д. Также о приостановке работы в России заявили разработчики антивирусов.

По данным Йельского университета на 14 марта, после начала военной операции о приостановке или прекращении деятельности на российском рынке заявили более 350 иностранных компаний. В Кремле заявили, что место зарубежных компаний, уходящих из страны на фоне западных санкций, в будущем могут занять другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных