Компания Asus объявила о планах закрыть бизнес в России

Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России на фоне спецоперации на Украине, о начале которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Об уходе из России сообщили зарубежные энергетические компании, сети магазинов одежды и товаров для дома, сети быстрого питания, некоторые производители сладостей и т. д. Также о приостановке работы в России заявили разработчики антивирусов.