Южнокорейские авиакомпании приостановили полеты во Владивосток

«Сейчас в системе проходят отмены для тех пассажиров, которые приобрели билет. Рейс на 22 марта отменен, до конца апреля рейсы отменены», — сообщили в представительстве Korean Air. Там отметили, что на сайте авиакомпании сейчас нельзя забронировать билеты. Страховые компании не страхуют борты, которые летят на территорию России, сообщили в представительстве. Если этот вопрос не решится, рейсы на май тоже могут отменить.