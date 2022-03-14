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Южнокорейские авиакомпании приостановили полеты во Владивосток

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Авиакомпании из Южной Кореи Korean Air и Air Busan приостановили продажу билетов на рейсы Сеул — Владивосток, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представительства компаний.

«Сейчас в системе проходят отмены для тех пассажиров, которые приобрели билет. Рейс на 22 марта отменен, до конца апреля рейсы отменены», — сообщили в представительстве Korean Air. Там отметили, что на сайте авиакомпании сейчас нельзя забронировать билеты. Страховые компании не страхуют борты, которые летят на территорию России, сообщили в представительстве. Если этот вопрос не решится, рейсы на май тоже могут отменить.

В Air Busan сообщили, что продажи билетов из Владивостока в Сеул пока приостановлены. Компания ждет ответа до завтра, когда будет более точная информация. Перевозчик может отменить рейсы, билеты на которые уже проданы.

На прошлой неделе глава агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков заявил, что рейсы этих компаний в Сеул – последние международные рейсы, которые остались в расписании аэропорта Владивостока.

Ранее западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Также иностранные лизинговые компании потребовали от авиакомпаний из России вернуть арендованные самолеты, а власти запретили поставлять в Россию детали для них. В ответ Минпромторг предложил возвращать самолеты лизингодателям только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Без такого разрешения компании смогут использовать самолеты и дальше.

Ранее по теме: Власти Бермуд заморозили сертификаты самолетов российских авиакомпаний

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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