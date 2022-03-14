Власти Бермуд заморозили сертификаты самолетов российских авиакомпаний

Причиной такого решения регулятор назвал то, что санкции в отношении российской авиации значительно повлияли на возможность осуществлять надзор за безопасностью полетов воздушных судов в России, отметил бермудский регулятор. Таким образом, подтверждать летную годность таких самолетов не представляется возможным, говорится в сообщении. Для тех воздушных судов, которые на момент опубликования решения находились в полете, оно вступило в силу сразу по приземлении, поясняет управление.