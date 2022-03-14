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Власти Бермуд заморозили сертификаты самолетов российских авиакомпаний

Это не помешает полетам по России, но ставит еще один барьер для международных перелетов
Денис Ильюшенков
Christopher Stevenson / Getty Images

Управление гражданской авиации Бермудских островов (принадлежат Великобритании) 12 марта сообщило, что с 23.59 того же дня по Гринвичу (02.59 13 марта по Москве) приостанавливает действие сертификатов летной годности (СЛГ) самолетов, зарегистрированных на Бермудах и находящихся в эксплуатации российских авиакомпаний.

Причиной такого решения регулятор назвал то, что санкции в отношении российской авиации значительно повлияли на возможность осуществлять надзор за безопасностью полетов воздушных судов в России, отметил бермудский регулятор. Таким образом, подтверждать летную годность таких самолетов не представляется возможным, говорится в сообщении. Для тех воздушных судов, которые на момент опубликования решения находились в полете, оно вступило в силу сразу по приземлении, поясняет управление.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных