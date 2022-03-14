Власти Бермуд заморозили сертификаты самолетов российских авиакомпаний

Власти Бермуд заморозили сертификаты самолетов российских авиакомпанийЭто не помешает полетам по России, но ставит еще один барьер для международных перелетов
Управление гражданской авиации Бермудских островов (принадлежат Великобритании) 12 марта сообщило, что с 23.59 того же дня по Гринвичу (02.59 13 марта по Москве) приостанавливает действие сертификатов летной годности (СЛГ) самолетов, зарегистрированных на Бермудах и находящихся в эксплуатации российских авиакомпаний.
Причиной такого решения регулятор назвал то, что санкции в отношении российской авиации значительно повлияли на возможность осуществлять надзор за безопасностью полетов воздушных судов в России, отметил бермудский регулятор. Таким образом, подтверждать летную годность таких самолетов не представляется возможным, говорится в сообщении. Для тех воздушных судов, которые на момент опубликования решения находились в полете, оно вступило в силу сразу по приземлении, поясняет управление.