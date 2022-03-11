Правительство может выделить авиакомпаниям 25 млрд рублей

В качестве мер поддержки предлагается субсидировать ставки по кредитам для авиакомпаний, лизинг самолетов и текущую деятельность перевозчиков. Всего на эти цели в 2022 г. предлагается выделить из бюджета 25 млрд руб. Соответствующее постановление должно быть готово к 31 марта, ответственные – Минтранс и Минфин, говорится в плане.