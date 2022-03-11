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Правительство может выделить авиакомпаниям 25 млрд рублей

Деньги пойдут на льготные кредиты, лизинг самолетов и поддержку текущей деятельности
Денис Ильюшенков Дмитрий Гринкевич Александр Волобуев
Предложения Минтранса не совсем корректно называть национализацией парка ВС / Андрей Гордеев / Ведомости

Господдержка авиаперевозчиков обозначена в правительственном плане первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики под санкциями. «Ведомости» ознакомились с версией от 9 марта, ее подлинность подтвердил федеральный чиновник.

В качестве мер поддержки предлагается субсидировать ставки по кредитам для авиакомпаний, лизинг самолетов и текущую деятельность перевозчиков. Всего на эти цели в 2022 г. предлагается выделить из бюджета 25 млрд руб. Соответствующее постановление должно быть готово к 31 марта, ответственные – Минтранс и Минфин, говорится в плане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных