Правительство может выделить авиакомпаниям 25 млрд рублей

Правительство может выделить авиакомпаниям 25 млрд рублейДеньги пойдут на льготные кредиты, лизинг самолетов и поддержку текущей деятельности
Господдержка авиаперевозчиков обозначена в правительственном плане первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики под санкциями. «Ведомости» ознакомились с версией от 9 марта, ее подлинность подтвердил федеральный чиновник.
В качестве мер поддержки предлагается субсидировать ставки по кредитам для авиакомпаний, лизинг самолетов и текущую деятельность перевозчиков. Всего на эти цели в 2022 г. предлагается выделить из бюджета 25 млрд руб. Соответствующее постановление должно быть готово к 31 марта, ответственные – Минтранс и Минфин, говорится в плане.
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