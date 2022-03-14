«Уральские авиалинии» отменили все рейсы в Казахстан до конца марта

10 марта директор авиационно-технического центра уральского авиаперевозчика Игорь Поддубный сообщил, что компания может выполнять рейсы, не останавливая самолеты и не разбирая их на запчасти, на протяжении еще двух-трех месяцев. По его словам, авиаперевозчик также провел анализ мирового предложения материалов и запчастей для самолетов и нашел «достаточно цивилизованные» варианты. «Материалы, которые нам предложены, они проходят по нормам летной годности — и по европейским канонам (до начала кризиса), и по отечественным», — добавил Поддубный.