«Уральские авиалинии» отменили все рейсы в Казахстан до конца марта
Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила все рейсы в Казахстан до конца марта, говорится на сайте авиаперевозчика.
«Все рейсы из/в Казахстан – отменены в период с 11.03.2022 по 31.03.2022 включительно», — говорится в сообщении компании. В пресс-службе компании ТАСС пояснили, что решение принято «в связи с оптимизацией расписания».
10 марта директор авиационно-технического центра уральского авиаперевозчика Игорь Поддубный сообщил, что компания может выполнять рейсы, не останавливая самолеты и не разбирая их на запчасти, на протяжении еще двух-трех месяцев. По его словам, авиаперевозчик также провел анализ мирового предложения материалов и запчастей для самолетов и нашел «достаточно цивилизованные» варианты. «Материалы, которые нам предложены, они проходят по нормам летной годности — и по европейским канонам (до начала кризиса), и по отечественным», — добавил Поддубный.
В конце февраля Евросоюз объявил запрет на продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям в рамках санкций из-за военной операции на Украине. Также было запрещено страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Лизинговые компании не будут заключать новые контракты с российскими компаниями и должны разорвать действующие до конца марта. Евросоюз и ряд других стран, включая Великобританию и Канаду, закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России.
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта все международные рейсы, чтобы избежать арестов российских самолетов за рубежом. Ограничения не касаются российских авиакомпаний, которым не грозит арест или задержание самолетов, а также иностранных перевозчиков из стран, которые не приостанавливали воздушное сообщение с Россией.