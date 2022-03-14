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«Уральские авиалинии» отменили все рейсы в Казахстан до конца марта

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила все рейсы в Казахстан до конца марта, говорится на сайте авиаперевозчика.

«Все рейсы из/в Казахстан – отменены в период с 11.03.2022 по 31.03.2022 включительно», — говорится в сообщении компании. В пресс-службе компании ТАСС пояснили, что решение принято «в связи с оптимизацией расписания».

10 марта директор авиационно-технического центра уральского авиаперевозчика Игорь Поддубный сообщил, что компания может выполнять рейсы, не останавливая самолеты и не разбирая их на запчасти, на протяжении еще двух-трех месяцев. По его словам, авиаперевозчик также провел анализ мирового предложения материалов и запчастей для самолетов и нашел «достаточно цивилизованные» варианты. «Материалы, которые нам предложены, они проходят по нормам летной годности — и по европейским канонам (до начала кризиса), и по отечественным», — добавил Поддубный.

В конце февраля Евросоюз объявил запрет на продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям в рамках санкций из-за военной операции на Украине. Также было запрещено страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Лизинговые компании не будут заключать новые контракты с российскими компаниями и должны разорвать действующие до конца марта. Евросоюз и ряд других стран, включая Великобританию и Канаду, закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта все международные рейсы, чтобы избежать арестов российских самолетов за рубежом. Ограничения не касаются российских авиакомпаний, которым не грозит арест или задержание самолетов, а также иностранных перевозчиков из стран, которые не приостанавливали воздушное сообщение с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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