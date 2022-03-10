«Уральские авиалинии» отвели на полеты без остановки и разборки самолетов два-три месяца
Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» сможет выполнять рейсы, не останавливая самолеты и не разбирая их на запчасти, на протяжении еще двух-трех месяцев. Об этом заявил директор авиационно-технического центра компании Игорь Поддубный.
«Мы начали делать анализ и пришли к выводу, что, в принципе, ни сегодня, ни завтра мы не остановимся, это точно. И самолеты "Уральских авиалиний" будут безопасно летать без "раздраконивания" флота, без остановок самолетов и без "вандализма", то есть не снимая ничего, месяца два-три», — сказал он на конференции MRO Russia & CIS (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, компания также провела анализ мирового предложения материалов и запчастей для самолетов и нашла «достаточно цивилизованные» варианты. «Материалы, которые нам предложены, они проходят по нормам летной годности — и по европейским канонам (до начала кризиса), и по отечественным», — добавил Поддубный.
В конце февраля Евросоюз объявил запрет на продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям в рамках санкций из-за военной операции на Украине. Также было запрещено страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Лизинговые компании не будут заключать новые контракты с российскими компаниями и должны разорвать действующие до конца марта. Евросоюз и ряд других стран, включая Великобританию и Канаду, закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России.
Согласно информации с сайта «Уральских авиалиний», компания эксплуатирует 54 лайнера Airbus на условиях операционного лизинга. 28 февраля ирландский лизингодатель AerCap, среди клиентов которого были и «Уральские авиалинии», заявил о разрыве сотрудничества с российскими авиакомпаниями. Аналогичное решение приняла сингапурская BOC Aviation. Чтобы сохранить парки авиакомпаний, Минтранс предложил не возвращать самолеты лессорам без решения правительственной комиссии по импортозамещению.
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта все международные рейсы, чтобы избежать арестов российских самолетов за рубежом. Ограничения не касаются российских авиакомпаний, которым не грозит арест или задержание самолетов, а также иностранных перевозчиков из стран, которые не приостанавливали воздушное сообщение с Россией.