«Уральские авиалинии» отвели на полеты без остановки и разборки самолетов два-три месяца

«Мы начали делать анализ и пришли к выводу, что, в принципе, ни сегодня, ни завтра мы не остановимся, это точно. И самолеты "Уральских авиалиний" будут безопасно летать без "раздраконивания" флота, без остановок самолетов и без "вандализма", то есть не снимая ничего, месяца два-три», — сказал он на конференции MRO Russia & CIS (цитата по «Интерфаксу»).