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Бизнес

«Уральские авиалинии» отвели на полеты без остановки и разборки самолетов два-три месяца

Ведомости

Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» сможет выполнять рейсы, не останавливая самолеты и не разбирая их на запчасти, на протяжении еще двух-трех месяцев. Об этом заявил директор авиационно-технического центра компании Игорь Поддубный.

«Мы начали делать анализ и пришли к выводу, что, в принципе, ни сегодня, ни завтра мы не остановимся, это точно. И самолеты "Уральских авиалиний" будут безопасно летать без "раздраконивания" флота, без остановок самолетов и без "вандализма", то есть не снимая ничего, месяца два-три», — сказал он на конференции MRO Russia & CIS (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, компания также провела анализ мирового предложения материалов и запчастей для самолетов и нашла «достаточно цивилизованные» варианты. «Материалы, которые нам предложены, они проходят по нормам летной годности — и по европейским канонам (до начала кризиса), и по отечественным», — добавил Поддубный.

В конце февраля Евросоюз объявил запрет на продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям в рамках санкций из-за военной операции на Украине. Также было запрещено страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Лизинговые компании не будут заключать новые контракты с российскими компаниями и должны разорвать действующие до конца марта. Евросоюз и ряд других стран, включая Великобританию и Канаду, закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России.

Согласно информации с сайта «Уральских авиалиний», компания эксплуатирует 54 лайнера Airbus на условиях операционного лизинга. 28 февраля ирландский лизингодатель AerCap, среди клиентов которого были и «Уральские авиалинии», заявил о разрыве сотрудничества с российскими авиакомпаниями. Аналогичное решение приняла сингапурская BOC Aviation. Чтобы сохранить парки авиакомпаний, Минтранс предложил не возвращать самолеты лессорам без решения правительственной комиссии по импортозамещению.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта все международные рейсы, чтобы избежать арестов российских самолетов за рубежом. Ограничения не касаются российских авиакомпаний, которым не грозит арест или задержание самолетов, а также иностранных перевозчиков из стран, которые не приостанавливали воздушное сообщение с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных