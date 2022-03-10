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Бизнес

Минтранс предложил не возвращать иностранные самолеты без решения комиссии

Ведомости

Минтранс разработал проект постановления правительства, в котором предлагается не возвращать самолеты лизинговым компаниям без решения правительственной комиссии по импортозамещению, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на проект.

Документ затронет договоры о лизинге самолетов, которые были заключены до 24 февраля этого года. Согласно проекту, если лизингодатель расторгнет договор с авиакомпанией и потребует вернуть самолет или двигатель досрочно, решение о возврате будет принимать комиссия. Без решения о возврате авиакомпании смогут продолжать использовать самолет в лизинге.

Минтранс предложил также рассчитываться с лизинговой компанией в рублях и обслуживать самолеты в компаниях, у которых есть документы, подтверждающие их соответствие требованиям федеральных авиационных правил. Страховать и перестраховывать самолеты и двигатели предлагается у российских страховщиков на условиях, эквивалентных тем, которые прописаны в договоре.

28 февраля один из крупнейших лизингодателей в мире в сфере гражданской авиации Aerсap объявил о прекращении сотрудничества с Россией и отзыве самолетов из страны. Как следует из информации на сайте Aercap, по состоянию на 31 декабря 2021 г. примерно 5% парка самолетов Aerсap по остаточной стоимости находилось в аренде у российских авиакомпаний. Клиентами Aercap являются крупнейшие авиакомпании России — «Аэрофлот», «Россия», S7, «Якутия», «Уральские авиалинии» и др. Власти зарубежных стран начали арестовывать самолеты российских авиакомпаний, взятые в лизинг за рубежом.

Росавиация рекомендовала российским перевозчикам, чьи самолеты находятся в иностранных реестрах, с 6 марта приостановить рейсы за границу, а с 8 марта – из-за границы в Россию. 9 марта премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что правительство поможет российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолетов, несмотря на санкции.

Ранее по теме: Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить полеты за рубеж

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных