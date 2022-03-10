Минтранс предложил не возвращать иностранные самолеты без решения комиссии
Минтранс разработал проект постановления правительства, в котором предлагается не возвращать самолеты лизинговым компаниям без решения правительственной комиссии по импортозамещению, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на проект.
Документ затронет договоры о лизинге самолетов, которые были заключены до 24 февраля этого года. Согласно проекту, если лизингодатель расторгнет договор с авиакомпанией и потребует вернуть самолет или двигатель досрочно, решение о возврате будет принимать комиссия. Без решения о возврате авиакомпании смогут продолжать использовать самолет в лизинге.
Минтранс предложил также рассчитываться с лизинговой компанией в рублях и обслуживать самолеты в компаниях, у которых есть документы, подтверждающие их соответствие требованиям федеральных авиационных правил. Страховать и перестраховывать самолеты и двигатели предлагается у российских страховщиков на условиях, эквивалентных тем, которые прописаны в договоре.
28 февраля один из крупнейших лизингодателей в мире в сфере гражданской авиации Aerсap объявил о прекращении сотрудничества с Россией и отзыве самолетов из страны. Как следует из информации на сайте Aercap, по состоянию на 31 декабря 2021 г. примерно 5% парка самолетов Aerсap по остаточной стоимости находилось в аренде у российских авиакомпаний. Клиентами Aercap являются крупнейшие авиакомпании России — «Аэрофлот», «Россия», S7, «Якутия», «Уральские авиалинии» и др. Власти зарубежных стран начали арестовывать самолеты российских авиакомпаний, взятые в лизинг за рубежом.
Росавиация рекомендовала российским перевозчикам, чьи самолеты находятся в иностранных реестрах, с 6 марта приостановить рейсы за границу, а с 8 марта – из-за границы в Россию. 9 марта премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что правительство поможет российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолетов, несмотря на санкции.