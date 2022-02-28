Aerсap сообщила об отзыве самолетов из России
Один из крупнейших лизингодателей в мире в сфере гражданской авиации Aerсap объявил о прекращении сотрудничества с Россией и отзыве самолетов из страны. Об этом говорится в сообщении компании для инвесторов.
«Санкции (введенные ЕС и США против России. — Ред.) включают запреты на поставку самолетов и комплектующих к ним российским организациям или для использования в России... Aercap намерена полностью соблюдать все применимые санкции, что потребует от нас прекращения лизинговой деятельности с российскими авиакомпаниями», — следует из сообщения.
По состоянию на 31 декабря 2021 г. примерно 5% парка самолетов Aerсap по остаточной стоимости находилось в аренде у российских авиакомпаний, отмечается в сообщении.
Как следует из информации на сайте Aercap, клиентами являются крупнейшие авиакомпании России — «Аэрофлот», «Россия», S7, «Якутия», «Уральские авиалинии» и др.
26 февраля Евросоюз ввел санкции против России в ответ на военную операцию на Украине. В частности, санкции предусматривают запрет на продажу самолетов, комплектующих и оборудования российским авиакомпаниям.
Как сообщал «Коммерсантъ», у международных компаний находится 55% всего российского авиационного флота. Российские авиакомпании эксплуатируют 980 пассажирских лайнеров, 777 из них — в лизинге. У иностранных собственников перевозчики арендуют 515 самолетов рыночной стоимостью в $10 млрд.