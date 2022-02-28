Aerсap сообщила об отзыве самолетов из России

«Санкции (введенные ЕС и США против России. — Ред.) включают запреты на поставку самолетов и комплектующих к ним российским организациям или для использования в России... Aercap намерена полностью соблюдать все применимые санкции, что потребует от нас прекращения лизинговой деятельности с российскими авиакомпаниями», — следует из сообщения.