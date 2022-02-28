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Aerсap сообщила об отзыве самолетов из России

Ведомости

Один из крупнейших лизингодателей в мире в сфере гражданской авиации Aerсap объявил о прекращении сотрудничества с Россией и отзыве самолетов из страны. Об этом говорится в сообщении компании для инвесторов.

«Санкции (введенные ЕС и США против России. — Ред.) включают запреты на поставку самолетов и комплектующих к ним российским организациям или для использования в России... Aercap намерена полностью соблюдать все применимые санкции, что потребует от нас прекращения лизинговой деятельности с российскими авиакомпаниями», — следует из сообщения.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. примерно 5% парка самолетов Aerсap по остаточной стоимости находилось в аренде у российских авиакомпаний, отмечается в сообщении.

Как следует из информации на сайте Aercap, клиентами являются крупнейшие авиакомпании России — «Аэрофлот», «Россия», S7, «Якутия», «Уральские авиалинии» и др.

26 февраля Евросоюз ввел санкции против России в ответ на военную операцию на Украине. В частности, санкции предусматривают запрет на продажу самолетов, комплектующих и оборудования российским авиакомпаниям.

Как сообщал «Коммерсантъ», у международных компаний находится 55% всего российского авиационного флота. Российские авиакомпании эксплуатируют 980 пассажирских лайнеров, 777 из них — в лизинге. У иностранных собственников перевозчики арендуют 515 самолетов рыночной стоимостью в $10 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных