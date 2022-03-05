Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить полеты за рубеж
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ, чьи самолеты находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в РФ — с 8 марта, сообщает «РИА Новости».
«С 00.00 часов по московскому времени 08.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории России», — говорится в сообщении ведомства.
Российским гражданам Росавиация посоветовала использовать рейсы зарубежных авиакомпаний для перелета в третьи страны, которые не ограничили авиасообщение с Россией; обратно можно вернуться российскими или зарубежными перевозчиками через такие страны, как Азербайджан, Армения, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турция, Сербия.
27 февраля глава Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен сообщила, что в новый пакет санкций в отношении России включен запрет на полеты российских самолетов над ЕС. Свое небо также закрыли другие страны, в том числе Великобритания.
Санкции были введены из-за спецоперации России в Донбассе. Они также коснулись самолетов, которые находятся в лизинге у российских авиакомпаний.