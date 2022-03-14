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Провайдеры сообщили о повышении цен на домашний интернет

Ведомости

Столичные и региональные провайдеры в России повысили стоимость тарифов на домашний интернет на 2–10% в феврале по сравнению с январем, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

В частности, цены на данные услуги МТС в Москве и Санкт-Петербурге увеличились в среднем на 9%. Речь идет об архивных интернет-тарифах, а также пакетах с домашним интернетом и цифровым телевидением. Представитель компании Алексей Меркутов пояснил, что «изменение стоимости услуг связано с общим ростом стоимости содержания и строительства сетей, ростом цен на электроэнергию и услуги», которые МТС закупает у внешних подрядчиков.

Московский провайдер «Акадо», который подконтролен «ЭР-Телеком холдингу», увеличил цены на интернет на 2–4%, а петербургский «Пин» — на 10% с 1 марта. В письме, которое провайдер из северной столицы направил клиентам, говорится, что мера обусловлена ростом инфляции, нестабильным курсом рубля, подорожанием комплектующих для оборудования связи, а также реализацией требований «закона Яровой».

Аналитик «ТМТ консалтинга» Ирина Якименко сказала, что цены на интернет повысились и в других регионах. По ее словам, в денежном выражении стоимость ряда тарифов выросла в среднем на 10–50 руб.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили о поступающих жалобах на повышение стоимости интернета. Сейчас таковые находятся на рассмотрении, рассказали в ведомстве. Там заверили, что в случае обнаружения нарушений законодательства меры реагирования будут приняты незамедлительно.

Ранее по теме: Рост цен на сотовую связь может составить порядка 10% к концу 2022 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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