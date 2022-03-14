Провайдеры сообщили о повышении цен на домашний интернет

В частности, цены на данные услуги МТС в Москве и Санкт-Петербурге увеличились в среднем на 9%. Речь идет об архивных интернет-тарифах, а также пакетах с домашним интернетом и цифровым телевидением. Представитель компании Алексей Меркутов пояснил, что «изменение стоимости услуг связано с общим ростом стоимости содержания и строительства сетей, ростом цен на электроэнергию и услуги», которые МТС закупает у внешних подрядчиков.