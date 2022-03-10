Рост цен на сотовую связь может составить порядка 10% к концу 2022 года

Предложение о введении «механизма индексации тарифов операторов связи на уровень индекса потребительских цен» (потребительской инфляции. – «Ведомости») сохранилось в одной из актуальных версий списка обсуждаемых правительством мер поддержки отечественной экономики в условиях санкций («Ведомости» ознакомились с копией документа). Планируемый срок согласования привязки сотовых тарифов к инфляции – 28 марта, следует из перечня. Ответственными ведомствами по этому предложению указаны Минцифры и ФАС.