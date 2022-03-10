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Рост цен на сотовую связь может составить порядка 10% к концу 2022 года

Ведомства в целом согласны с привязкой тарифов операторов связи к инфляции
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анастасия Бойко
Сама по себе идея о повышении тарифов была у операторов и ранее / Евгений Разумный / Ведомости

Предложение о введении «механизма индексации тарифов операторов связи на уровень индекса потребительских цен» (потребительской инфляции. – «Ведомости») сохранилось в одной из актуальных версий списка обсуждаемых правительством мер поддержки отечественной экономики в условиях санкций («Ведомости» ознакомились с копией документа). Планируемый срок согласования привязки сотовых тарифов к инфляции – 28 марта, следует из перечня. Ответственными ведомствами по этому предложению указаны Минцифры и ФАС.

Предложение по индексации тарифов на связь направило на рассмотрение правительства Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сообщил «Ведомостям» представитель правительства, не став комментировать детали инициативы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных