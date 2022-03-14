«Тинькофф банк» проиграл апелляцию по иску к «Мегафону» на 677 млн рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил апелляцию «Тинькофф банка» на решение Арбитражного суда Москвы, который в декабре прошлого года отклонил иск банка к «Мегафону» более чем на 677 млн руб., следует из картотеки суда.
«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в решении апелляционной инстанции.
«Тинькофф банк» потребовал взыскать с «Мегафона» 677,1 млн руб. в июне 2021 г. за установку высоких цен на услугу СМС-рассылок. Претензии банка были связаны с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о завышенной стоимости sms-рассылок для игроков рынка.
В 2019 г. ФАС установила, что «Мегафон», МТС, «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Т2 Мобайл» (Tele2) нарушили закон о защите конкуренции. Регулятор посчитал, что операторы на разных условиях заключали договоры с частными и государственными банками, в результате чего госбанки платили за информационные, сервисные и транзакционные sms иногда в несколько раз меньше частных. Служба предписала всем четырем операторам устранить нарушения, последние оспорили решение в судах. В частности, компании утверждали, что sms является не единственным каналом информирования абонентов, поэтому говорить о злоупотреблении доминированием в этой ситуации некорректно.
Несколько банков начали судиться с операторами. В прошлом году «Тинькофф банк» обратился в суд с требованием взыскать почти 437 млн руб. с «Вымпелкома» и более чем 1,1 млрд руб. с МТС в связи с этим решением. Оба иска были отклонены. Суд также отклонил аналогичные иски Совкомбанка и «Ренессанс кредита» к МТС на сумму 366,75 млн руб. и 74,99 млн руб. соответственно.