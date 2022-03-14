«Тинькофф банк» проиграл апелляцию по иску к «Мегафону» на 677 млн рублей

В 2019 г. ФАС установила, что «Мегафон», МТС, «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Т2 Мобайл» (Tele2) нарушили закон о защите конкуренции. Регулятор посчитал, что операторы на разных условиях заключали договоры с частными и государственными банками, в результате чего госбанки платили за информационные, сервисные и транзакционные sms иногда в несколько раз меньше частных. Служба предписала всем четырем операторам устранить нарушения, последние оспорили решение в судах. В частности, компании утверждали, что sms является не единственным каналом информирования абонентов, поэтому говорить о злоупотреблении доминированием в этой ситуации некорректно.