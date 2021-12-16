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Суд отклонил иск «Тинькофф банка» к «Мегафону» на 677 млн рублей

Ведомости

Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Тинькофф банка» к «Мегафону» на 677,1 млн руб., следует из картотеки суда.

«В иске отказать полностью», — сообщается в картотеке. Иск был подан в июне этого года. Третьим лицом была указана Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Как ранее сообщал представитель «Тинькофф банка», этот иск был аналогичного характера, как в случае с другими мобильными операторами. Он связан с решением ФАС о завышенной стоимости sms-рассылок для игроков рынка.

Это был третий иск «Тинькофф банка» к операторам сотовой связи. В мае кредитная организация обратилась с требованием взыскать почти 437 млн руб. с «Вымпелкома», который владеет брендом «Билайн». В марте Арбитражный суд зарегистрировал иск банка к МТС более чем на 1,1 млрд руб., в удовлетворении которого также было отказано. В ноябре стало известно, что суд отклонил аналогичный иск Совкомбанка к МТС в размере 366,75 млн руб.

Дело против МТС, а также «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 за неравный размер тарифов sms-рассылок для частных банков и банков с госучастием в пользу последних было возбуждено ФАС в августе 2018 г. В итоге ведомство предписало операторам выравнять тарифы.

Ранее по теме: Суд отклонил иск «Тинькофф банка» к МТС на 1,1 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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