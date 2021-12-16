Суд отклонил иск «Тинькофф банка» к «Мегафону» на 677 млн рублей
«В иске отказать полностью», — сообщается в картотеке. Иск был подан в июне этого года. Третьим лицом была указана Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Как ранее сообщал представитель «Тинькофф банка», этот иск был аналогичного характера, как в случае с другими мобильными операторами. Он связан с решением ФАС о завышенной стоимости sms-рассылок для игроков рынка.
Это был третий иск «Тинькофф банка» к операторам сотовой связи. В мае кредитная организация обратилась с требованием взыскать почти 437 млн руб. с «Вымпелкома», который владеет брендом «Билайн». В марте Арбитражный суд зарегистрировал иск банка к МТС более чем на 1,1 млрд руб., в удовлетворении которого также было отказано. В ноябре стало известно, что суд отклонил аналогичный иск Совкомбанка к МТС в размере 366,75 млн руб.
Дело против МТС, а также «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 за неравный размер тарифов sms-рассылок для частных банков и банков с госучастием в пользу последних было возбуждено ФАС в августе 2018 г. В итоге ведомство предписало операторам выравнять тарифы.