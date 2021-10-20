Суд отклонил иск «Тинькофф банка» к МТС на 1,1 млрд рублей

Ранее в профильном Telegram-канале было опубликовано исковое заявление «Тинькофф банка». Из него следует, что кредитная организация, по закону обязанная информировать своих клиентов о каждой операции с его средствами, заключила договоры на оказание услуг по смс-рассылкам с компаниями «АйДиджитал» и ОСК, работающими через оператора МТС. В итоге банк понес убытки в 1,02 млрд руб. вследствие злоупотребления МТС доминирующим положением «путем установления и поддержания монопольно высокой цены на услуги смс-рассылки, а также создания дискриминационных условий». Достоверность содержания данного документа подтверждал «Ведомостям» источник, близкий к банку.