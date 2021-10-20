Суд отклонил иск «Тинькофф банка» к МТС на 1,1 млрд рублей
«В иске отказать полностью», — сообщается в картотеке. Иск был подан в марте этого года. Третьим лицом была указана Федеральная антимонопольная служба.
Ранее в профильном Telegram-канале было опубликовано исковое заявление «Тинькофф банка». Из него следует, что кредитная организация, по закону обязанная информировать своих клиентов о каждой операции с его средствами, заключила договоры на оказание услуг по смс-рассылкам с компаниями «АйДиджитал» и ОСК, работающими через оператора МТС. В итоге банк понес убытки в 1,02 млрд руб. вследствие злоупотребления МТС доминирующим положением «путем установления и поддержания монопольно высокой цены на услуги смс-рассылки, а также создания дискриминационных условий». Достоверность содержания данного документа подтверждал «Ведомостям» источник, близкий к банку.
Руководитель группы специальных проектов Vegas Lex Анастасия Чередова, представляющая интересы банка, подтвердила «Ведомостям», что суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований.
«В условиях, когда факт завышения операторами тарифов на рассылку смс-сообщений установлен ФАС России и подтвержден в судах всех инстанций, единственным способом восстановления нарушенных прав для потерпевшего является возмещение причиненных ему убытков. Если же такой механизм оказывается неработающим, то фактически нарушитель освобождается от гражданско-правовой ответственности и легализует свое право на сверхприбыль, полученную вследствие нарушения», — сказала она.
«Мы рассчитываем, что суды вышестоящих инстанций в рамках своих полномочий дадут надлежащую оценку представленным доказательствам и доводам банка», — подчеркнула юрист.
Дело против МТС, а также «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 за неравный размер тарифов смс-рассылок для частных банков и банков с госучастием в пользу последних было возбуждено ФАС в августе 2018 г. В итоге ведомство предписало операторам выравнять тарифы. «Однако противоправные действия МТС продолжились после вынесения ФАС России решения и предписания», — говорилось в заявлении «Тинькофф банка».