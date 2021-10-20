Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Суд отклонил иск «Тинькофф банка» к МТС на 1,1 млрд рублей

Ведомости

Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Тинькофф банка» к МТС на 1,1 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел. 

«В иске отказать полностью», — сообщается в картотеке. Иск был подан в марте этого года. Третьим лицом была указана Федеральная антимонопольная служба. 

Ранее в профильном Telegram-канале было опубликовано исковое заявление «Тинькофф банка». Из него следует, что кредитная организация, по закону обязанная информировать своих клиентов о каждой операции с его средствами, заключила договоры на оказание услуг по смс-рассылкам с компаниями «АйДиджитал» и ОСК, работающими через оператора МТС. В итоге банк понес убытки в 1,02 млрд руб. вследствие злоупотребления МТС доминирующим положением «путем установления и поддержания монопольно высокой цены на услуги смс-рассылки, а также создания дискриминационных условий». Достоверность содержания данного документа подтверждал «Ведомостям» источник, близкий к банку.

Руководитель группы специальных проектов Vegas Lex Анастасия Чередова, представляющая интересы банка, подтвердила «Ведомостям», что суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований. 

«В условиях, когда факт завышения операторами тарифов на рассылку смс-сообщений установлен ФАС России и подтвержден в судах всех инстанций, единственным способом восстановления нарушенных прав для потерпевшего является возмещение причиненных ему убытков. Если же такой механизм оказывается неработающим, то фактически нарушитель освобождается от гражданско-правовой ответственности и легализует свое право на сверхприбыль, полученную вследствие нарушения», — сказала она. 

«Мы рассчитываем, что суды вышестоящих инстанций в рамках своих полномочий дадут надлежащую оценку представленным доказательствам и доводам банка», — подчеркнула юрист. 

Дело против МТС, а также «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 за неравный размер тарифов смс-рассылок для частных банков и банков с госучастием в пользу последних было возбуждено ФАС в августе 2018 г. В итоге ведомство предписало операторам выравнять тарифы. «Однако противоправные действия МТС продолжились после вынесения ФАС России решения и предписания», — говорилось в заявлении «Тинькофф банка».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных