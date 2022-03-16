Рашевский покинул должность гендиректора «Еврохима»
Решение призвано помочь «сохранить бесперебойную работу компании» и дать ей возможность «продолжать деятельность по обеспечению глобальной продовольственной безопасности», говорится в сообщении.
Рашевский накануне был внесен в расширенный санкционный список Евросоюза в связи с военной операцией России на Украине. Он упомянут в числе представителей крупного бизнеса, участвовавших во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, на которой обсуждалась ситуация в экономике в условиях новых западных санкций.
«Тот факт, что он был приглашен на эту встречу, говорит о том, что он является членом внутреннего круга олигархов, близких к Владимиру Путину, и что он поддерживает или осуществляет действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — объяснили в ЕС внесение Рашевского в список.
В «Еврохиме» рестрикции в отношении CEO назвали необоснованными. На прошлой неделе под европейские санкции попал и основной акционер Андрей Мельниченко, которому принадлежало 90% акций компании. С 9 марта он также вышел из совета директоров и перестал быть бенефициаром «Еврохима». Кому перешла доля бизнесмена, не уточнялось.
«Еврохим» — один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Основные производственные предприятия группы расположены в России, Бельгии, Казахстане и Литве. Штат сотрудников, работающих в 40 странах, насчитывает более 27 000 человек, а продукция поставляется более чем в 100 стран мира.