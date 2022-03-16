Рашевский покинул должность гендиректора «Еврохима»

«Тот факт, что он был приглашен на эту встречу, говорит о том, что он является членом внутреннего круга олигархов, близких к Владимиру Путину, и что он поддерживает или осуществляет действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — объяснили в ЕС внесение Рашевского в список.