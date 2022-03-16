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Бизнес

Рашевский покинул должность гендиректора «Еврохима»

Ведомости

Владимир Рашевский 15 марта покинул посты главного исполнительного директора и члена совета директоров группы «Еврохим» из-за новых европейских санкций, сообщает пресс-служба химической компании.

Решение призвано помочь «сохранить бесперебойную работу компании» и дать ей возможность «продолжать деятельность по обеспечению глобальной продовольственной безопасности», говорится в сообщении.

Рашевский накануне был внесен в расширенный санкционный список Евросоюза в связи с военной операцией России на Украине. Он упомянут в числе представителей крупного бизнеса, участвовавших во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, на которой обсуждалась ситуация в экономике в условиях новых западных санкций.

«Тот факт, что он был приглашен на эту встречу, говорит о том, что он является членом внутреннего круга олигархов, близких к Владимиру Путину, и что он поддерживает или осуществляет действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — объяснили в ЕС внесение Рашевского в список.

В «Еврохиме» рестрикции в отношении CEO назвали необоснованными. На прошлой неделе под европейские санкции попал и основной акционер Андрей Мельниченко, которому принадлежало 90% акций компании. С 9 марта он также вышел из совета директоров и перестал быть бенефициаром «Еврохима». Кому перешла доля бизнесмена, не уточнялось.

«Еврохим» — один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Основные производственные предприятия группы расположены в России, Бельгии, Казахстане и Литве. Штат сотрудников, работающих в 40 странах, насчитывает более 27 000 человек, а продукция поставляется более чем в 100 стран мира.

Ранее по теме: Андрей Мельниченко перестал быть бенефициаром СУЭК и «Еврохима» из–за санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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