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Folha de São Paulo: Болсонару попросил у Путина помощи в создании атомной подлодки

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Президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе визита в Москву в феврале попросил президента России Владимира Путина помочь в создании атомной подводной лодки, сообщило издание Folha de São Paulo. Болсонару попросил о помощи после отказа США.

«Отказ Соединенных Штатов помочь Бразилии с ее проектом атомной подводной лодки побудил президента Жаира Болсонару обратиться за поддержкой к Владимиру Путину», — говорится в материале газеты. Одна из проблем в этом проекте связана с сертификацией используемого топлива.

Визит Болсонару в Москву продлился с 14 по 17 февраля, а переговоры с Путиным прошли 16 февраля. Бразильский президент заявил, что страна заинтересована в строительстве на ее территории небольших ядерных реакторов. После переговоров Путин напомнил, что «Росатом» экспортирует топливо для бразильских АЭС и радиоизотопы для медицины. По его словам, госкорпорация готова участвовать в строительстве новых энергоблоков, в том числе наземных и плавучих атомных станций малой мощности.

В ходе встречи с представителями бизнеса России и Бразилии Болсонару заявил, что говорил с Путиным о ядерной энергетике, заинтересованности Бразилии в силовых установках для субмарин и в малых ядерных энергоустановках, сообщил ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных