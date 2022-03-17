Folha de São Paulo: Болсонару попросил у Путина помощи в создании атомной подлодки

Визит Болсонару в Москву продлился с 14 по 17 февраля, а переговоры с Путиным прошли 16 февраля. Бразильский президент заявил, что страна заинтересована в строительстве на ее территории небольших ядерных реакторов. После переговоров Путин напомнил, что «Росатом» экспортирует топливо для бразильских АЭС и радиоизотопы для медицины. По его словам, госкорпорация готова участвовать в строительстве новых энергоблоков, в том числе наземных и плавучих атомных станций малой мощности.