Folha de São Paulo: Болсонару попросил у Путина помощи в создании атомной подлодки
Президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе визита в Москву в феврале попросил президента России Владимира Путина помочь в создании атомной подводной лодки, сообщило издание Folha de São Paulo. Болсонару попросил о помощи после отказа США.
«Отказ Соединенных Штатов помочь Бразилии с ее проектом атомной подводной лодки побудил президента Жаира Болсонару обратиться за поддержкой к Владимиру Путину», — говорится в материале газеты. Одна из проблем в этом проекте связана с сертификацией используемого топлива.
Визит Болсонару в Москву продлился с 14 по 17 февраля, а переговоры с Путиным прошли 16 февраля. Бразильский президент заявил, что страна заинтересована в строительстве на ее территории небольших ядерных реакторов. После переговоров Путин напомнил, что «Росатом» экспортирует топливо для бразильских АЭС и радиоизотопы для медицины. По его словам, госкорпорация готова участвовать в строительстве новых энергоблоков, в том числе наземных и плавучих атомных станций малой мощности.
В ходе встречи с представителями бизнеса России и Бразилии Болсонару заявил, что говорил с Путиным о ядерной энергетике, заинтересованности Бразилии в силовых установках для субмарин и в малых ядерных энергоустановках, сообщил ТАСС.