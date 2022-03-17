Xerox ограничила экспорт товаров в Россию

«Ничего не планируется поставлять», — сказал Хейсс, имея в виду поставки компании в Россию. Он отметил, что в России и на Украине Xerox представлена отдельными юридическими лицами. По словам Хейсса, российское подразделение, так же как и украинское, не вырабатывает выручку в большом объеме.