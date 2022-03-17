Xerox ограничила экспорт товаров в Россию
Американский производитель офисной техники Xerox приостанавливает поставки продукции в Россию, передает MarketWatch со ссылкой на главного финансового директора компании Ксавье Хейсса.
«Ничего не планируется поставлять», — сказал Хейсс, имея в виду поставки компании в Россию. Он отметил, что в России и на Украине Xerox представлена отдельными юридическими лицами. По словам Хейсса, российское подразделение, так же как и украинское, не вырабатывает выручку в большом объеме.
«Компания делает все, чтобы полностью соответствовать введенным санкциям», — добавил он. Помимо этого Хейсс подчеркнул, что компания осведомлена о «потенциальной конфискации активов российским правительством».
«Мы внимательно следим за разрушительным конфликтом на Украине и поддерживаем гуманитарные усилия, делая все возможное для обеспечения безопасности наших сотрудников в регионе. Мы продолжаем внимательно следить за событиями и соответствующим образом скорректируем наши ответные меры. Надеемся на быстрое восстановление мира», — говорится в сообщении компании.
По данным Йельского университета, с начала спецоперации на Украине почти 400 западных компаний приостановили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Среди производителей компьютерной техники и разработчиков продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Microsoft, Cisco и др.