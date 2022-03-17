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Xerox ограничила экспорт товаров в Россию

Ведомости

Американский производитель офисной техники Xerox приостанавливает поставки продукции в Россию, передает MarketWatch со ссылкой на главного финансового директора компании Ксавье Хейсса.

«Ничего не планируется поставлять», — сказал Хейсс, имея в виду поставки компании в Россию. Он отметил, что в России и на Украине Xerox представлена отдельными юридическими лицами. По словам Хейсса, российское подразделение, так же как и украинское, не вырабатывает выручку в большом объеме.

«Компания делает все, чтобы полностью соответствовать введенным санкциям», — добавил он. Помимо этого Хейсс подчеркнул, что компания осведомлена о «потенциальной конфискации активов российским правительством». 

«Мы внимательно следим за разрушительным конфликтом на Украине и поддерживаем гуманитарные усилия, делая все возможное для обеспечения безопасности наших сотрудников в регионе. Мы продолжаем внимательно следить за событиями и соответствующим образом скорректируем наши ответные меры. Надеемся на быстрое восстановление мира», — говорится в сообщении компании.

По данным Йельского университета, с начала спецоперации на Украине почти 400 западных компаний приостановили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Среди производителей компьютерной техники и разработчиков продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Microsoft, Cisco и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных