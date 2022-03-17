Американская Qualcomm прекратила поставки процессоров в Россию
Американская Qualcomm, один из ведущих мировых производителей полупроводниковых компонентов, приостановила продажи своей продукции в России. Об этом написал в Twitter старший вице-президент компании по связям с государственными органами Нейт Тиббитс в ответ на призыв вице-премьера Украины Михаила Федорова прекратить все операции и поставки в РФ.
«Мы соблюдаем санкции и законы США и не продаем продукцию российским компаниям», — заявил Тиббитс. Он добавил, что Qualcomm пожертвовала средства благотворительным организациям, которые оказывают помощь Украине.
Ранее от поставок в Россию отказались другие крупнейшие производители процессоров — американские AMD и Intel, а также тайваньская TSMC. Это произошло после того, как США ограничили экспорт полупроводников, компьютеров, телекоммуникаций, оборудования информационной безопасности, лазеров и сенсоров в Россию в ответ на военную операцию на Украине. К запрету присоединилась также Япония.
Евросоюз, в свою очередь, ввел санкции в отношении российских производителей чипов. Под ограничения попали «Байкал Электроникс», МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус»), «НМ-Тех» (работает на базе завода «Ангстрем-Т») и НТЦ «Модуль».
По оценкам экспертов, объем импорта полупроводников, который подпадает под санкции против России, может составить около $470 млн, но есть возможность переориентировать поставки на азиатские страны.