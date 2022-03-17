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Бизнес

Американская Qualcomm прекратила поставки процессоров в Россию

Ведомости

Американская Qualcomm, один из ведущих мировых производителей полупроводниковых компонентов, приостановила продажи своей продукции в России. Об этом написал в Twitter старший вице-президент компании по связям с государственными органами Нейт Тиббитс в ответ на призыв вице-премьера Украины Михаила Федорова прекратить все операции и поставки в РФ.

«Мы соблюдаем санкции и законы США и не продаем продукцию российским компаниям», — заявил Тиббитс. Он добавил, что Qualcomm пожертвовала средства благотворительным организациям, которые оказывают помощь Украине.

Ранее от поставок в Россию отказались другие крупнейшие производители процессоров — американские AMD и Intel, а также тайваньская TSMC. Это произошло после того, как США ограничили экспорт полупроводников, компьютеров, телекоммуникаций, оборудования информационной безопасности, лазеров и сенсоров в Россию в ответ на военную операцию на Украине. К запрету присоединилась также Япония.

Евросоюз, в свою очередь, ввел санкции в отношении российских производителей чипов. Под ограничения попали «Байкал Электроникс», МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус»), «НМ-Тех» (работает на базе завода «Ангстрем-Т») и НТЦ «Модуль».

По оценкам экспертов, объем импорта полупроводников, который подпадает под санкции против России, может составить около $470 млн, но есть возможность переориентировать поставки на азиатские страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных