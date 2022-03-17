Американская Qualcomm прекратила поставки процессоров в Россию

Ранее от поставок в Россию отказались другие крупнейшие производители процессоров — американские AMD и Intel, а также тайваньская TSMC. Это произошло после того, как США ограничили экспорт полупроводников, компьютеров, телекоммуникаций, оборудования информационной безопасности, лазеров и сенсоров в Россию в ответ на военную операцию на Украине. К запрету присоединилась также Япония.