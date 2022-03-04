Чипмейкеры Intel и AMD прекратили поставки продукции в Россию и Белоруссию

«Intel осуждает вторжение России на Украину, и мы приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Белоруссии», — заявила пресс-служба Intel. В компании сообщили, что собрали более $1,2 млн на помощь Украине, в том числе за счет пожертвований сотрудников.