Чипмейкеры Intel и AMD прекратили поставки продукции в Россию и Белоруссию
Intel и AMD, крупнейшие производители процессоров в мире, приостановили поставки продукции в Россию и Белоруссию на фоне конфликта на Украине.
«Intel осуждает вторжение России на Украину, и мы приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Белоруссии», — заявила пресс-служба Intel. В компании сообщили, что собрали более $1,2 млн на помощь Украине, в том числе за счет пожертвований сотрудников.
«На основании санкций, введенных в отношении России Соединенными Штатами и другими странами, в настоящее время AMD приостанавливает продажи и распространение своей продукции в России и Белоруссии», — говорится в комментарии представителя AMD изданию Tom's Hardware.
США на прошлой неделе ввели ограничения на экспорт технологической продукции в Россию в ответ на военную операцию на Украине. Эти меры нацелены в первую очередь на остановку экспорта чипов военного или двойного назначения.
При этом минторг США сделал исключение для «потребительских коммуникационных устройств» — сюда входят персональные компьютеры, модемы и мобильные телефоны. Это означало, что ограничения не должны затрагивать потребительскую продукцию, такую как процессоры AMD Ryzen и Intel Core, отмечает Tom's Hardware.
Ранее тайваньская TSMC предупредила российских разработчиков микроэлектроники о том, что США требуют от компании прекратить сотрудничество с контрагентами из России. Продукты TSMC в России используют как крупные (например, «Байкал электроникс», НТЦ «Модуль» и МЦСТ, разрабатывающий процессоры «Эльбрус»), так и небольшие дизайн-центры. Среди последних — разработчик Malt System, выпускающий процессоры на фабрике TSMC, и производитель серверов Yadro.
Объем импорта полупроводников, который подпадает под санкции против России, может составить около $470 млн, но есть возможность переориентировать поставки на азиатские страны, заявил ранее ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Сергей Синельников-Мурылев.