Газета
Бизнес

Чипмейкеры Intel и AMD прекратили поставки продукции в Россию и Белоруссию

Ведомости

Intel и AMD, крупнейшие производители процессоров в мире, приостановили поставки продукции в Россию и Белоруссию на фоне конфликта на Украине.

«Intel осуждает вторжение России на Украину, и мы приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Белоруссии», — заявила пресс-служба Intel. В компании сообщили, что собрали более $1,2 млн на помощь Украине, в том числе за счет пожертвований сотрудников.

«На основании санкций, введенных в отношении России Соединенными Штатами и другими странами, в настоящее время AMD приостанавливает продажи и распространение своей продукции в России и Белоруссии», — говорится в комментарии представителя AMD изданию Tom's Hardware.

США на прошлой неделе ввели ограничения на экспорт технологической продукции в Россию в ответ на военную операцию на Украине. Эти меры нацелены в первую очередь на остановку экспорта чипов военного или двойного назначения.

При этом минторг США сделал исключение для «потребительских коммуникационных устройств» — сюда входят персональные компьютеры, модемы и мобильные телефоны. Это означало, что ограничения не должны затрагивать потребительскую продукцию, такую как процессоры AMD Ryzen и Intel Core, отмечает Tom's Hardware.

В России продукцию Intel и AMD используют производители компьютеров, моноблоков, систем хранения данных и другой электронной техники, отмечает РБК. Процессоры Intel и AMD также применяются в суперкомпьютерах «Сбера», «Яндекса», МТС и МГУ.

Ранее тайваньская TSMC предупредила российских разработчиков микроэлектроники о том, что США требуют от компании прекратить сотрудничество с контрагентами из России. Продукты TSMC в России используют как крупные (например, «Байкал электроникс», НТЦ «Модуль» и МЦСТ, разрабатывающий процессоры «Эльбрус»), так и небольшие дизайн-центры. Среди последних — разработчик Malt System, выпускающий процессоры на фабрике TSMC, и производитель серверов Yadro.

Объем импорта полупроводников, который подпадает под санкции против России, может составить около $470 млн, но есть возможность переориентировать поставки на азиатские страны, заявил ранее ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Сергей Синельников-Мурылев.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных