Тайваньский чипмейкер TSMC может отказаться от сотрудничества с Россией

Тайваньская TSMC (один из крупнейших производителей полупроводников в мире) предупредила российских разработчиков микроэлектроники о том, что США требуют от компании прекратить сотрудничество с контрагентами из России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.