Тайваньский чипмейкер TSMC может отказаться от сотрудничества с Россией
Тайваньская TSMC (один из крупнейших производителей полупроводников в мире) предупредила российских разработчиков микроэлектроники о том, что США требуют от компании прекратить сотрудничество с контрагентами из России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.
По данным газеты, отечественные компании уведомили об этом Минпромторг и Минцифры. Перспектива прекращения сотрудничества с TSMC была темой одного из совещаний в «Ростелекоме» 24 февраля, рассказал источник издания.
Продукты TSMC в России используют как крупные (например, «Байкал Электроникс», НТЦ «Модуль» и МЦСТ, разрабатывающий процессоры «Эльбрус»), так и небольшие дизайн-центры. Среди последних — разработчик Malt System, выпускающий процессоры на фабрике TSMC, и производитель серверов Yadro.
Прекращение сотрудничества TSMC с российскими производителями чипов остановит на неопределенный срок выпуск и внедрение техники на российских процессорах, заявил исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. По его словам, разработчикам придется искать альтернативные фабрики.
TSMC в пятницу заявила, что будет соблюдать правила экспортного контроля в отношении России. «TSMC соблюдает все применимые законы и правила и полностью привержена соблюдению объявленных новых правил экспортного контроля», — приводит Reuters сообщении компании.
Тайвань осудил военную операцию России на Украине и объявил о намерении присоединиться к международным антироссийским санкциям. В Тайбэе не уточнили, в чем будет заключаться содержание санкций и чем именно они грозят.