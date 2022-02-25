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Бизнес

Тайваньский чипмейкер TSMC может отказаться от сотрудничества с Россией

Ведомости

Тайваньская TSMC (один из крупнейших производителей полупроводников в мире) предупредила российских разработчиков микроэлектроники о том, что США требуют от компании прекратить сотрудничество с контрагентами из России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

По данным газеты, отечественные компании уведомили об этом Минпромторг и Минцифры. Перспектива прекращения сотрудничества с TSMC была темой одного из совещаний в «Ростелекоме» 24 февраля, рассказал источник издания.

Продукты TSMC в России используют как крупные (например, «Байкал Электроникс», НТЦ «Модуль» и МЦСТ, разрабатывающий процессоры «Эльбрус»), так и небольшие дизайн-центры. Среди последних — разработчик Malt System, выпускающий процессоры на фабрике TSMC, и производитель серверов Yadro.

Прекращение сотрудничества TSMC с российскими производителями чипов остановит на неопределенный срок выпуск и внедрение техники на российских процессорах, заявил исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. По его словам, разработчикам придется искать альтернативные фабрики.

TSMC в пятницу заявила, что будет соблюдать правила экспортного контроля в отношении России. «TSMC соблюдает все применимые законы и правила и полностью привержена соблюдению объявленных новых правил экспортного контроля», — приводит Reuters сообщении компании.

Тайвань осудил военную операцию России на Украине и объявил о намерении присоединиться к международным антироссийским санкциям. В Тайбэе не уточнили, в чем будет заключаться содержание санкций и чем именно они грозят.

На этой неделе минфин США опубликовал список санкций в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР. Под ограничения попал в том числе подконтрольный ВЭБ.РФ «НМ-Тех», запускающий производство процессоров на базе обанкроченного завода «Ангстрем-Т».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных