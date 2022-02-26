Импорт попавших под санкции полупроводников оценили в $470 млн
Объем импорта полупроводников, который подпадает под санкции против России, может составлять около $470 млн, но есть возможность переориентировать поставки на азиатские страны, сообщил ТАСС ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития РФ Сергей Синельников-Мурылев.
Сотрудничество с партнерами из Азии может привести к повышению цен на соответствующие товары, но «эффект на инфляцию будет минимальным», отметил эксперт.
«Совокупный объем импорта полупроводников, который, как ожидается, подпадет под ограничения, оценивается в величину порядка $470 млн, что составляет около четверти импортных поставок этого товара в Россию», — сказал Синельников-Мурылев.
Он назвал экономику России достаточно устойчивой и ориентированной во многих сферах на внутренний рынок. В случае санкций экономика переживет изменения с небольшими потерями, считает эксперт.
Ректор ВАВТ добавил, что в результате введения санкций и исполнения нацпроектов в России появятся условия для импортозамещения. Для этого важна поддержка мер торговой политики, в том числе адаптация тарифно-таможенного регулирования к новым условиям. Компенсировать потери экспортных рынков можно корректировкой регуляторных требований к экспортерам, подчеркнул Синельников-Мурылев.
Санкции против России ввели США, Великобритания и Евросоюз после признания РФ независимости Донецкой и Луганской народных республик и началом военной операции на Украине. Ограничения на поставки высокотехнологичных товаров в Россию приведут к некоторым проблемам, однако страна адаптировалась к жизни под санкциями и сможет обойти негативные последствия таких запретов, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее тайваньская TSMC (один из крупнейших производителей полупроводников в мире) предупредила российских разработчиков микроэлектроники о том, что США требуют от компании прекратить сотрудничество с контрагентами из России. Это решение остановит на неопределенный срок выпуск и внедрение техники на российских процессорах, заявил исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. По его словам, разработчикам придется искать альтернативные фабрики.
Тайвань также осудил военную операцию России на Украине и объявил о намерении присоединиться к международным антироссийским санкциям.