Импорт попавших под санкции полупроводников оценили в $470 млн

Ранее тайваньская TSMC (один из крупнейших производителей полупроводников в мире) предупредила российских разработчиков микроэлектроники о том, что США требуют от компании прекратить сотрудничество с контрагентами из России. Это решение остановит на неопределенный срок выпуск и внедрение техники на российских процессорах, заявил исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. По его словам, разработчикам придется искать альтернативные фабрики.