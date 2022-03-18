300 000 предпринимателей использовали VK для запуска бизнеса за неделю

В пресс-службе «ВКонтакте» уточняли, что к 4 марта более чем в 2,5 раза выросло число подписок на аккаунты региональных органов власти, а число комментариев увеличилось на 27%. По данным заместителя генерального директора АНО «Диалог регионы» Андрея Цепелева на 4 марта, в соцсети было зарегистрировано 70 из 85 глав регионов, а в 2018 г. их количество достигало лишь 50.