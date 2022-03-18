300 000 предпринимателей использовали VK для запуска бизнеса за неделю
В период с 11 по 17 марта 300 000 новых предпринимателей начали работать через «ВКонтакте», сообщила пресс-служба VK. За эту неделю 120 000 бизнес-сообществ стали использовать магазины соцсети для продажи своих товаров. Сегодня с помощью соцсети свое дело развивают более 2 млн предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы VK.
Количество просмотров предложений от субъектов малого и среднего бизнеса во «ВКонтакте» выросло до 8,6 млн. Самыми быстрорастущими категориями стали «красота и здоровье» (+57%), «досуг и подарки» (+43%), «одежда и обувь» (+41%), «детские товары» (+39%), «дом и дача» (+35%).
Ранее «Ведомости» писали, что на фоне замедления работы западных соцсетей или их блокировки из-за военной спецоперации на Украине российские губернаторы начали переходить на российские платформы, включая VK. Чиновники и депутаты также стали активнее переходить на отечественные соцсети и мессенджеры.
В пресс-службе «ВКонтакте» уточняли, что к 4 марта более чем в 2,5 раза выросло число подписок на аккаунты региональных органов власти, а число комментариев увеличилось на 27%. По данным заместителя генерального директора АНО «Диалог регионы» Андрея Цепелева на 4 марта, в соцсети было зарегистрировано 70 из 85 глав регионов, а в 2018 г. их количество достигало лишь 50.