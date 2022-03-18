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Бизнес

300 000 предпринимателей использовали VK для запуска бизнеса за неделю

Ведомости

В период с 11 по 17 марта 300 000 новых предпринимателей начали работать через «ВКонтакте», сообщила пресс-служба VK. За эту неделю 120 000 бизнес-сообществ стали использовать магазины соцсети для продажи своих товаров. Сегодня с помощью соцсети свое дело развивают более 2 млн предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы VK.

Количество просмотров предложений от субъектов малого и среднего бизнеса во «ВКонтакте» выросло до 8,6 млн. Самыми быстрорастущими категориями стали «красота и здоровье» (+57%), «досуг и подарки» (+43%), «одежда и обувь» (+41%), «детские товары» (+39%), «дом и дача» (+35%).

Ранее «Ведомости» писали, что на фоне замедления работы западных соцсетей или их блокировки из-за военной спецоперации на Украине российские губернаторы начали переходить на российские платформы, включая VK. Чиновники и депутаты также стали активнее переходить на отечественные соцсети и мессенджеры. 

В пресс-службе «ВКонтакте» уточняли, что к 4 марта более чем в 2,5 раза выросло число подписок на аккаунты региональных органов власти, а число комментариев увеличилось на 27%. По данным заместителя генерального директора АНО «Диалог регионы» Андрея Цепелева на 4 марта, в соцсети было зарегистрировано 70 из 85 глав регионов, а в 2018 г. их количество достигало лишь 50.

Ранее по теме: Губернаторы переходят в отечественные соцсети

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных