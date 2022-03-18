Газета
Бизнес

«Технопарк» зафиксировал цены на ряд товаров после проверки ФАС

Ведомости

Ритейлер «Технопарк» зафиксировал цены на отдельные позиции техники и электроники на уровне февраля 2022 г. после вмешательства Федеральной антимонопольной службы (ФАС), говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ФАС отметили, что эта инициатива является добровольной и что компании следует обеспечить наличие этих товаров на полках магазинов. Полный список товаров размещен на официальном сайте компании.

Ранее в марте антимонопольный регулятор начал проверку обоснованности повышения цен на бытовую технику и электронику в «Технопарке» по обращениям покупателей. У ритейлера запросили письменные пояснения о причинах и условиях, способствовавших росту цен на эти товары с февраля 2022 г.

На фоне резкого снижения курса рубля в условиях новых западных санкций российские ритейлеры стали повышать цены на электронику и бытовую технику. Крупная российская сеть электроники DNS в феврале повысила цены до 30%, после чего ФАС начала проверку и выдала предостережение компании, которая пообещала снизить цены на большой перечень товаров.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных