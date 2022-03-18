«Технопарк» зафиксировал цены на ряд товаров после проверки ФАС
Ритейлер «Технопарк» зафиксировал цены на отдельные позиции техники и электроники на уровне февраля 2022 г. после вмешательства Федеральной антимонопольной службы (ФАС), говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ФАС отметили, что эта инициатива является добровольной и что компании следует обеспечить наличие этих товаров на полках магазинов. Полный список товаров размещен на официальном сайте компании.
Ранее в марте антимонопольный регулятор начал проверку обоснованности повышения цен на бытовую технику и электронику в «Технопарке» по обращениям покупателей. У ритейлера запросили письменные пояснения о причинах и условиях, способствовавших росту цен на эти товары с февраля 2022 г.
На фоне резкого снижения курса рубля в условиях новых западных санкций российские ритейлеры стали повышать цены на электронику и бытовую технику. Крупная российская сеть электроники DNS в феврале повысила цены до 30%, после чего ФАС начала проверку и выдала предостережение компании, которая пообещала снизить цены на большой перечень товаров.