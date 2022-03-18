«Технопарк» зафиксировал цены на ряд товаров после проверки ФАС

Ранее в марте антимонопольный регулятор начал проверку обоснованности повышения цен на бытовую технику и электронику в «Технопарке» по обращениям покупателей. У ритейлера запросили письменные пояснения о причинах и условиях, способствовавших росту цен на эти товары с февраля 2022 г.