«Известия» узнали об отказе ритейлеров продавать электронику в рассрочку

«В текущей ситуации при значительном ослаблении рубля отмена дополнительных промомеханик — один из способов сдерживания розничных цен», — пояснила собеседница издания. Она отметила, что доля покупок товаров в кредит в общем объеме продаж за последние недели сократилась при том, что инвестиционный спрос населения вырос. «Люди стремятся вложить те средства, которые у них есть», — сказала Андреева.