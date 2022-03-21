«Известия» узнали об отказе ритейлеров продавать электронику в рассрочку
Российские продавцы электроники, в том числе re:Store, больше не предлагают приобрести товары в рассрочку, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в компаниях. В частности, представитель «М. Видео — Эльдорадо» Валерия Андреева пояснила, что подобная услуга является одним из вариантов промо, но в текущих условиях от нее предпочли отказаться.
«В текущей ситуации при значительном ослаблении рубля отмена дополнительных промомеханик — один из способов сдерживания розничных цен», — пояснила собеседница издания. Она отметила, что доля покупок товаров в кредит в общем объеме продаж за последние недели сократилась при том, что инвестиционный спрос населения вырос. «Люди стремятся вложить те средства, которые у них есть», — сказала Андреева.
Рассрочка по сути является скрытой скидкой, ее возврат сейчас приведет к дополнительному подорожанию не охваченных промоакциями техники и электроники, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эксперт ожидает сокращения доли сегмента высокобюджетной техники в общем объеме продаж ввиду замораживания некоторыми компаниями поставок в Россию и логистических проблем, обусловленных разрывом товарных цепочек.
Представители банков сказали «Известиям», что кредитные организации не ограничивали программы рассрочек. В «Сбере» пояснили, что решения об отмене таковых магазины принимают самостоятельно.
В Роспотребнадзоре указали, что у ритейлеров нет обязанности продавать товары в рассрочку. В дальнейшем отсутствие таких акций и высокие ставки по кредитам на фоне ключевой ставки в 20% годовых приведут к снижению продаж дорогой техники, считает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко. По словам топ-менеджера, ранее примерно треть техники стоимостью от 50 000 руб. приобреталась в рассрочку.
Росстат две недели подряд после начала Россией военной операции в Донбассе фиксирует высокие темпы подорожания техники. В частности, в период с 26 февраля по 4 марта стоимость смартфонов выросла на 9,64%, напольных электропылесосов — на 14,56%, телевизоров — на 14,97%. В период с 5 по 11 марта показатели составили 6,51%, 8,38% и 12,5% соответственно.
По данным Йельского университета, с 24 февраля более 400 иностранных компаний полностью или частично остановили деятельность в России. Среди таковых оказались продавцы электроники, в том числе Asos, Apple, Ericsson, HP, Nokia и Panasonic.