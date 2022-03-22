«Детский мир» после запроса ФАС зафиксировал цены на одежду и обувь

Цены на товары и услуги в России стали расти после 24 февраля, когда страна начала военную операцию в Донбассе и на Украине, за что другие государства ввели против нее санкции, а более 400 иностранных компаний объявили о полной или частичной остановке деятельности на российском рынке. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина указала на рост потребительского спроса ввиду ожидания населением повышения цен и дефицита продукции. По данным Росстата, в период с 26 февраля по 4 марта инфляция составила рекордные за все время наблюдений 2,22%, а с 5 по 11 марта — 2,09%.