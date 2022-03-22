«Детский мир» после запроса ФАС зафиксировал цены на одежду и обувь
Сеть магазинов «Детский мир» после запроса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) зафиксировала стоимость некоторых предметов одежды и обуви на уровне января этого года, сообщила пресс-служба ведомства. Мера будет действовать в течение трех месяцев.
«По результатам ряда совещаний «Детский мир» проинформировал ФАС России о том, что на три месяца фиксирует цены на отдельные позиции товаров в категориях «одежда» и «обувь» на уровне января 2022 года», — говорится в заявлении ФАС.
Ранее ведомство получило от граждан обращения по поводу повышения стоимости товаров в «Детском мире». Ритейлеру направили запрос и потребовали предоставить данные для анализа обоснованности подорожания продукции. Сеть объяснила это увеличением денежных обязательств и расходов, отменой всех промоакций и высоким спросом со стороны клиентов.
До этого «Детский мир» ограничил наценки на некоторые товары из категорий «детское питание», «кормление и уход», а также «подгузники и гигиена». Предельный размер добавочной стоимости таким образом был снижен в среднем на 16%, рассказали в ФАС.
Цены на товары и услуги в России стали расти после 24 февраля, когда страна начала военную операцию в Донбассе и на Украине, за что другие государства ввели против нее санкции, а более 400 иностранных компаний объявили о полной или частичной остановке деятельности на российском рынке. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина указала на рост потребительского спроса ввиду ожидания населением повышения цен и дефицита продукции. По данным Росстата, в период с 26 февраля по 4 марта инфляция составила рекордные за все время наблюдений 2,22%, а с 5 по 11 марта — 2,09%.