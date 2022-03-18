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Экономика

Набиуллина предостерегла от «ручного» регулирования цен государством

Ведомости

Искусственное сдерживание цен со стороны государства приведет к дефициту продукции и снижению ее качества, а также замедлит скорость адаптации экономики России к новым условиям, заявила на пресс-конференции председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Важно не вводить ручного регулирования цен. Их искусственное сдерживание неминуемо приведет к дефициту и снижению качества продукции. Подчеркну: административные меры регулирования цен замедлят скорость адаптации экономики к новым условиям», — сказала она.

Говоря о новых условиях, Набиуллина имела в виду последствия западных санкций, которые затронули в том числе и торговую сферу. Кроме того, более 400 иностранных компаний, включая ритейлеров, продающих продукты, электронику, одежду и мебель, временно или навсегда остановили работу на российском рынке. Это спровоцировало резкое ускорение инфляции и перебои в производственных и логистических цепочках у компаний, сказала глава ЦБ.

Ранее Росстат сообщил, что в период с 26 февраля по 4 марта потребительские цены в России выросли сразу на 2,22%, а с 5 по 11 марта — на 2,09%. При этом за всю историю наблюдений, ведущихся с 2008 г., показатель недельной инфляции в стране не превышал 1%. По словам Набиуллиной, ускорение темпов роста цен было обусловлено прежде всего ажиотажным спросом граждан на непродовольственные товары — бытовую технику и электронику, мебель, автомобили. Население опасалось, что из-за санкций, ослабления рубля и ухода многих компаний доступность всех этих товаров значительно снизится. В итоге, по данным Росстата, за первые 11 дней марта телевизоры подорожали на 21,84%, смартфоны — на 12,2%, новые легковые автомобили иностранных марок — на 15,85%, а отечественных — на 9,85%.

Набиуллина указала, что высокий спрос наблюдается на продукты питания длительного хранения. Из статистики Росстата следует, что стоимость сахара в первой декаде марта относительно конца февраля повысилась на 14,87%, соли — на 3,95%, риса — на 3,34%, гречки — на 3,01%, макарон — на 2,49%, муки — на 2,4%. Глава ЦБ заверила, что большая часть этих товаров производится в России из отечественного сырья, поэтому их запасов достаточно и ажиотажный спрос на такую продукцию скоро исчезнет, так что цены нормализуются.

При этом Набиуллина заявила о необходимости пресекать злоупотребления со стороны компаний в части повышения цен. Ранее сегодня Генпрокуратура сообщила о начале проверок из-за резкого повышения стоимости бытовой химии, товаров личной гигиены и ряда продуктов питания.

По словам главы ЦБ, из-за сокращения импорта в Россию ввиду санкций и «закрытия части внешних рынков» потребительский спрос переориентируется на отечественные товары, поэтому компании должны «как можно скорее восстановить предложение». Сейчас предприятия ищут новые рынки сбыта и поставщиков оборудования, технологий и комплектующих. 

«Если раньше выпуск отдельных товаров был нерентабелен внутри страны, то теперь он становится более интересным для бизнеса. Именно так экономика подстраивается к меняющимся условиям. И это неизбежно сопровождается изменением относительных цен в экономике и временным повышением инфляции», — сказала Набиуллина.

Согласно консенсус-прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2022 г. составит около 20%. Ранее на таком уровне она была в 2000 г. В 2023 г., как предполагает регулятор, инфляция должна снизиться до 8%, а в 2024 г. вернуться к цели в 4%.

Ранее по теме: ЦБ констатировал ухудшение ситуации в экономике России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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