Набиуллина предостерегла от «ручного» регулирования цен государством

Ранее Росстат сообщил, что в период с 26 февраля по 4 марта потребительские цены в России выросли сразу на 2,22%, а с 5 по 11 марта — на 2,09%. При этом за всю историю наблюдений, ведущихся с 2008 г., показатель недельной инфляции в стране не превышал 1%. По словам Набиуллиной, ускорение темпов роста цен было обусловлено прежде всего ажиотажным спросом граждан на непродовольственные товары — бытовую технику и электронику, мебель, автомобили. Население опасалось, что из-за санкций, ослабления рубля и ухода многих компаний доступность всех этих товаров значительно снизится. В итоге, по данным Росстата, за первые 11 дней марта телевизоры подорожали на 21,84%, смартфоны — на 12,2%, новые легковые автомобили иностранных марок — на 15,85%, а отечественных — на 9,85%.