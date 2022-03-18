Генпрокуратура начала проверки из-за роста цен на продукты и бытовые товары

По данным Минэкономразвития, с 5 по 11 марта стоимость продовольственных товаров выросла на 1,78%, тогда как с 26 февраля по 4 марта — на 0,83%, а с 19 по 25 февраля — на 0,39%. Вчера Росстат сообщил о резком ускорении темпов удорожания сахара — почти в четыре раза относительно предшествующей недели, соли (вдвое), гречки (в шесть раз), риса (более чем вдвое) и прочих продуктов.