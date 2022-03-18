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Экономика

Генпрокуратура начала проверки из-за роста цен на продукты и бытовые товары

Ведомости

Генеральная прокуратура начала проверки из-за роста цен на некоторые продукты, бытовую химию и товары личной гигиены, сообщается на сайте ведомства. 

«Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (таких как Ozon и др.). В этой связи прокурорам регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данных товаров, поручено проверить законность действий таких юридических лиц», — сказано в заявлении Генпрокуратуры.

Ведомство пообещало принять меры, чтобы пресечь создание искусственного дефицита товаров и необоснованное завышение цен на них для «незаконного обогащения». Стоимость продуктов, бытовой химии, средств личной гигиены и товаров для животных находится у Генпрокуратуры на «особом контроле», добавили в ведомстве.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. После этого западные страны ввели санкции в отношении страны, затронувшие в том числе экспорт и импорт. Более 400 иностранных компаний, включая ритейлеров из разных сфер, объявили о полной или временной остановке деятельности в России.

На фоне всего этого инфляция в стране резко ускорилась. По данным Центробанка, это связано с резким ростом спроса на товары и услуги со стороны потребителей ввиду повысившейся неопределенности и ослабления курса рубля, который к 10 марта падал на 49,7% по отношению к доллару и на 44,4% — к евро относительно значений от 23 февраля.

По данным Минэкономразвития, с 5 по 11 марта стоимость продовольственных товаров выросла на 1,78%, тогда как с 26 февраля по 4 марта — на 0,83%, а с 19 по 25 февраля — на 0,39%. Вчера Росстат сообщил о резком ускорении темпов удорожания сахара — почти в четыре раза относительно предшествующей недели, соли (вдвое), гречки (в шесть раз), риса (более чем вдвое) и прочих продуктов.

Цены на детские подгузники выросли на 4,86% после 2,15% в период с 26 февраля по 4 марта, стоимость женских прокладок увеличилась на 2,86% после 1,23%. Стиральный порошок подорожал на 3,6% после 1,29%, туалетная бумага — на 2,83% после 1,35%, шампунь — на 2,77% после 1,32%, зубная паста — на 2,56% после 1,44%, туалетное мыло — на 2,07% после 1,07%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных