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Экономика

Песков заявил об отсутствии оснований для ажиотажной скупки товаров в магазинах

Ведомости

Необходимости впрок закупаться гречкой, сахаром, туалетной бумагой и прочими товарами первой необходимости в России нет, ажиотаж на рынке связан лишь с эмоциональной реакцией потребителей на происходящее, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Понятно, что кто-то не может совладать со своими эмоциями, но просто если знать де-факто информацию, то ты понимаешь, что абсолютно нет никакой потребности для того, чтобы бежать в магазин и скупать туалетную бумагу, гречку, сахар и так далее», — сказал он.

По мнению Пескова, в целом ажиотаж на рынке ничем, кроме как поведением покупателей, не спровоцирован. Пресс-секретарь напомнил, что высокий спрос на товары повседневного пользования и продукты наблюдался и в начале локдауна весной 2020 г., однако затем выяснилось, что гречка и другие товары не исчезают.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. В связи с этим курс рубля стал падать по отношению к доллару и евро, причем эта динамика ускорилась за счет новых санкций со стороны западных и некоторых азиатских стран. Ограничения затронули экономическую, финансовую и торговую отрасли. Был введен запрет на экспорт и импорт ряда товаров. Более того, свыше 400 иностранных компаний решили полностью или временно остановить деятельность в России, некоторые из них сослались на логистические трудности.

После 24 февраля в России стала ускоряться инфляция. Росстат отслеживает недельный индекс роста цен на товары и услуги с 2008 г., и с того момента показатель ни разу не превышал 1%. Однако в период с 26 февраля по 4 марта он составил исторически рекордные 2,22%, а с 5 по 11 марта — 2,09%. В частности, в последний из периодов темпы роста цен на сахар относительно предшествующих значений выросли почти в четыре раза, на гречку — в шесть раз, на туалетную бумагу — более чем вдвое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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