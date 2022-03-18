ЦБ констатировал ухудшение ситуации в экономике России

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. В связи с этим курс рубля стал падать по отношению к доллару и евро, причем эта динамика ускорилась за счет новых санкций со стороны западных и некоторых азиатских стран. Ограничения затронули экономическую, финансовую и торговую отрасли. Был введен запрет на экспорт и импорт ряда товаров. Более того, свыше 400 иностранных компаний решили полностью или временно приостановить деятельность в России, некоторые из них сослались на логистические трудности. Среди таковых оказались в том числе ритейлеры, продающие одежду, продуты питания, электронику и мебель.