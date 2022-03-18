ЦБ констатировал ухудшение ситуации в экономике России
Центробанк видит ухудшение ситуации в экономике России, резко возросшая неопределенность негативно сказывается на настроении граждан и бизнеса, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания совета директоров.
«Оперативные индикаторы, в том числе результаты мониторинга предприятий, проводимого Банком России, свидетельствуют об ухудшении ситуации в российской экономике. Предприятия во многих отраслях сообщают о затруднениях в производстве и логистике на фоне введенных в отношении России торговых и финансовых ограничений», — сказано в пресс-релизе.
ЦБ спрогнозировал падение ВВП России в ближайшие кварталы. Ранее регулятор опубликовал консенсус-прогноз, где сообщил, что экономика страны по итогам 2022 г. может снизиться на рекордные за все время наблюдений 8%. Динамика восстановления будет зависеть от того, как быстро предприятия и население приспособятся к новым условиям, сказано в сегодняшнем заявлении.
ЦБ также объявил, что сейчас российская экономика «входит в фазу масштабной структурной перестройки», ввиду которой временно вырастут цены на товары и услуги. Два дня назад о том же предупредил президент страны Владимир Путин. Он также спрогнозировал повышение уровня безработицы.
«Адаптация бизнеса к изменившимся внешним условиям, в том числе перестройка производственных и логистических цепочек, станет определяющим фактором, влияющим на динамику относительных цен на горизонте ближайших кварталов», — заявили в ЦБ.
Наблюдаемый с конца февраля всплеск инфляции в России связан с резким ростом спроса на товары и услуги. Тот, в свою очередь, спровоцирован неопределенностью насчет дальнейшего развития событий и ожиданием дальнейшего подорожания продукции, пояснил ЦБ. Дополнительный вклад в динамику цен внесло падение курса рубля. Так, 10 марта доллар и евро на торгах Мосбиржи достигали исторически максимальных 121,528 руб. и 132,417 руб. соответственно. Таким образом, с начала военной операции России в Донбассе отечественная валюта упала на 49,7% по отношению к доллару и на 44,4% — к евро. Впоследствии рубль стал укрепляться, на открытии сегодняшних торгов доллар стоил 103,145 руб., евро — 109 руб.
На сегодняшнем заседании ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордном с февраля 2003 г. уровне в 20% годовых. Регулятор повысил показатель до такого уровня 28 февраля. В ЦБ отметили, что решение помогло поддержать финансовую стабильность в России и предотвратило неконтролируемый рост цен.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. В связи с этим курс рубля стал падать по отношению к доллару и евро, причем эта динамика ускорилась за счет новых санкций со стороны западных и некоторых азиатских стран. Ограничения затронули экономическую, финансовую и торговую отрасли. Был введен запрет на экспорт и импорт ряда товаров. Более того, свыше 400 иностранных компаний решили полностью или временно приостановить деятельность в России, некоторые из них сослались на логистические трудности. Среди таковых оказались в том числе ритейлеры, продающие одежду, продуты питания, электронику и мебель.