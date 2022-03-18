ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 20%

Кроме того, на фоне военной операции, секторальных санкций, включающих в себя запрет на поставку ряда товаров в Россию, дефицита сырья в том числе из-за логистических трудностей, а также временного или окончательного ухода с российского рынка более чем 400 иностранных компаний из разных сфер (по данным Йельского университета на 18 марта) в России рекордно ускорилась инфляция. По данным Росстата, с 26 февраля по 4 марта потребительские цены в стране выросли сразу на 2,22% относительно предыдущей недели, что стало абсолютным максимумом за все время наблюдений. С 5 по 11 марта стоимость товаров и услуг увеличилась на 2,09%. При этом Росстат отслеживает недельную инфляцию с 2008 г. Ранее ее значение ни разу не превышало 1%.