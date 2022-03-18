ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 20%Это максимальный показатель более чем за 19 лет
Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых, сообщила пресс-служба регулятора. Это рекордное значение с февраля 2003 г.
Сегодняшнее заседание должно было стать вторым в 2022 г. На первом, 11 февраля, регулятор на фоне продолжающегося ускорения инфляции увеличил значение ставки сразу на 1 п. п. — до 9,5% годовых, то есть максимума с апреля 2017 г. Однако 28 февраля ЦБ экстренно поднял показатель сразу до 20% в связи с последствиями санкций, введенных в отношении России США, Европейским союзом (ЕС) и рядом других стран за военную операцию в Донбассе и на Украине. Ограничительные меры были наложены на государственный долг, примерно половина международных резервов ЦБ — около $300 млрд — оказалась фактически «заморожена». Кроме того, западные страны запретили своим резидентам проводить любые операции с Центробанком, российскими правительственными учреждениями, в том числе Минфином, и Фондом национального благосостояния (ФНБ). В целом санкции затронули экономическую, финансовую и торговую сферы.
Все это привело к кардинальным изменениям внешних условий для российской экономики, пояснил ЦБ 28 февраля. Такое «шоковое» повышение ключевой ставки, по мнению регулятора, должно привести к увеличению банковских ставок по депозитам до уровней, способных «компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски».
На фоне этого банки действительно подняли ставки по кредитам и депозитам. Так, по рублевым вкладам кредитные организации предлагают доходность примерно до 21% в год, но и ставки по ссудам в ряде банков превысили 19% годовых.
Рубль же после 28 февраля продолжил падать. Так, на закрытии торгов на Мосбирже 23 февраля, то есть за день до начала российской специальной военной операции, курс доллара составлял 81,16 руб., евро — 91,7 руб. 28 февраля на пике показатели достигали 109,185 и 122 руб. соответственно, но на фоне решения ЦБ, к закрытию, снизились до 94,6 и 106 руб. соответственно. Исторического минимума курс рубля достиг 10 марта: на пике он поднимался до 121,528 руб. за доллар и 132,417 руб. за евро. Впоследствии отечественная валюта стала укрепляться, на открытии сегодняшних торгов доллар стоил 103,145 руб., евро — 109 руб. При этом торги ценными бумагами на Мосбирже закрыты с начала марта.
Кроме того, на фоне военной операции, секторальных санкций, включающих в себя запрет на поставку ряда товаров в Россию, дефицита сырья в том числе из-за логистических трудностей, а также временного или окончательного ухода с российского рынка более чем 400 иностранных компаний из разных сфер (по данным Йельского университета на 18 марта) в России рекордно ускорилась инфляция. По данным Росстата, с 26 февраля по 4 марта потребительские цены в стране выросли сразу на 2,22% относительно предыдущей недели, что стало абсолютным максимумом за все время наблюдений. С 5 по 11 марта стоимость товаров и услуг увеличилась на 2,09%. При этом Росстат отслеживает недельную инфляцию с 2008 г. Ранее ее значение ни разу не превышало 1%.
Целью ЦБ по инфляции является показатель в 4%. Этот порог был превышен еще в конце 2020 г. С тех пор регулятор постепенно повышал ключевую ставку с исторически минимальных 4,25% годовых. Предполагалось, что в итоге к 2023 г. инфляция вернется к цели.
Однако в связи с новой ситуацией в экономике теперь ЦБ предполагает, что инфляция по итогам 2022 г. составит 20%. В последний раз на таком уровне она была в 2000 г. В 2023 г., согласно консенсус-прогнозу ЦБ, показатель снизится до 8%.
Регулятор также считает, что ВВП России может упасть сразу на 8% в 2022 г. после рекордного с 2008 г. роста на 4,7% в 2021 г., полагает регулятор. Ожидаемое снижение станет самым большим за всю историю наблюдений, которые Росстат ведет с 1996 г. В 1998 г. экономика страны упала на 5,3%, в 2009 г. — на 7,8%, в 2015 г. — на 2%, в 2020 г. — на 2,7%.